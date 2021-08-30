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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

حقيقة منع هيفاء وهبي من الظهور على التلفزيون بـ هوت شورت.. فيديو

حفل هيفاء وهبي في
حفل هيفاء وهبي في العلمين الجديدة

نفت مصادر ببرنامج "صباح الخير يا مصر" إلغاء عرض حلقة الفنانة هيفاء وهبي التي تم تداول كثير من الأخبار المغلوطة حولها بعد حفل هيفاء في العلمين الجديدة. 

حفل هيفاء وهبي 

حفل هيفاء وهبي في العلمين الجديدة فضلا عن صور هيفاء وهبي أصبحا مثار بحث كبير، وحول ما أثير من إجبار مخرج برنامج "صباح الخير يا مصر" هيفاء وهبي على تبديل ملابسها، وارتداء بنطلون بدلا من "الهوت شورت"، أكدت مصادر بالبرنامج أن هذا الكلام عار من الصحة، بدليل أنه لم يكن هناك مخرج من الأساس وقت التسجيل.

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وأوضحت المصادر أن الفنانة هيفاء وهبي من طلبت ظهورها بالبنطلون، وذلك احتراما لجمهور برنامج "صباح الخير يا مصر"، والتليفزيون المصري.

حفل العلمين الجديدة

ومن المقرر أن يتم عرض الحوار الذي أجرته مذيعة برنامج “صباح الخير يا مصر”، هدير أبو زيد مع هيفاء وهبي بعد حفل العلمين الجديدة ببرنامج "التاسعة"، اليوم وتعاد إذاعته ببرنامج "صباح الخير يا مصر" صباح غدٍ الثلاثاء.

أثار حفل هيفاء وهبي في العلمين الجديدة الخميس الماضي، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، نظراً لبعض اللفتات التي حدثت أثناء الحفل، جعلت هيفاء وهبي تتصدر التريند بعد عودتها لإقامة الحفلات في مصر منذ سنوات طويلة. 

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صور هيفاء وهبي 

هيفاء وهبي اعتادت على الجرأة في اختيار أزيائها، وهو ما فعلته في حفلها بالعلمين الجديدة، حيث ظهرت مرتدية هوت شورت ذهبي اللون وسط جمهورها، فهذا من الاستايلات المفضلة لـ هيفاء وهبي وتظهر بها كثيراً، لكن هذه المرة خلال حفلها في مصر كان هناك جدل بسبب هوت شورت هيفاء وهبي. 

حفلة هيفاء وهبي 

واعتلت هيفاء وهبي المسرح وسط الجمهور، وأحيت حفلاً غنائياً مبهجاً وهي مرتدية الهوت شورت، وبعد انتهاء حفلة هيفاء وهبي كان من المقرر أن تجري لقاءً مسجلاً مع التليفزيون المصري، لكن تم إجراء بعض التعديلات لمنع ظهورها بالهوت شورت أثناء التسجيل معها.

وبعيدًا عن حفل العلمين الجديدة تتحدث هيفاء وهبي خلال لقائها ببرنامج “صباح الخير يا مصر” الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد على الفضائية المصرية والقناة الأولى، عن الكثير من الموضوعات والأسرار من حياتها الشخصية ومسيرتها الفنية، وعلاقتها بمصر، وموقفها من أغاني المهرجانات، ورأيها في المساعدات والموقف المصري من الأزمة الأخيرة التي ضربت لبنان.

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وللمزيد حول حفلة هيفاء وهبي في العلمين الجديدة وصور هيفاء وهبي التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وموعد عرض حلقة هيفاء على التلفزيون المصري شاهد الفيديوجراف التالي: 

هيفاء وهبي حفل هيفاء وهبي صور هيفاء وهبي حفلة هيفاء وهبي حفل العلمين الجديدة

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