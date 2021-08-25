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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحقيقات قضية طفل ذا فويس كيدز معاذ عيسى ..ثقب جمجمة جاره

قضية معاذ عيسى
قضية معاذ عيسى

حصل "صدى البلد" على نص تحقيقات قضية معاذ عيسى رقم 12829 لسنة 2021، المعروفة إعلاميا بواقعة "طفل ذا فويس كيدز"، والمتهم فيها الطفل معاذ عيسى "14 سنة"، طالب في الصف الثالث الإعدادي، بالتعدي على الطفل حسن شريف محسن بمفتاح الذي استقر داخل رأسه.

قضية معاذ عيسى 

وقال حسن شرف محسن، المجني عليه خلال تحقيقات النيابة: "اللي حصل إنى يوم حدوث الواقعة بتاريخ 7 يونيو 2021 كنت نازل من البيت ورايح اقابل صديقي المدعو على الدين، ووقتها لما نزلت كان قاعد قدام البيت اللى قصادي الطفل معاذ عيسى وكان بصحبته واحد بيشتغل فى جراج واسمه جمال، وسمعت وانا نازل قدامهم معاذ عيسى بقول بصوت عالى السطوح عالى أو جملة السطح عالى وكان بيقول جملة يا خروف وكانوا هما بيضحكوا بصوت عالي، فأنا وقتها ما أخدتش الكلام على نفسي افتكرت إنهم بيهزروا مع بعض طبيعي ومشيت وكملت في طريقي ورحت البلايستشن عندنا في المنطقة، ولما روحت هناك قعدت شوية ولقيت الطفل معاذ عيسى وجمال جم ورايا ودخلوا البلايستشن وفضلوا يرددوا نفس الكلام والضحك اللي كان بيضحكوا، فأنا وقتها شكيت إن الكلام ده عليا وحصل ما بيني وبينه حوار في البلايستيشن ولقيته بيقولي هو السطح عالي يا حسن فقلت له يعني إيه، فلقيته بيقولى مفيش مفيش بضحك فكملت القعدة".

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تحقيقات قضية معاذ عيسى

وأضاف المجني عليه ضمن تحقيقات قضية معاذ عيسى المعروف بـ طفل ذا فويس كيدز : "وبعدها بشوية روحت قابلت صاحبي على الدين وكنا متفقين في اليوم ده إننا هنروح مع بعض نادى غرب عندنا فى حلوان، ولما رحت النادي أنا وعلى لقيناه زحمة والكلام ده كان بعد العصر تقريبا في نفس اليوم، فأخذنا نفسنا ورجعنا تاني عند البيت عندنا هناك وقابلت الطفل معاذ عيسى للمرة التالتة وكان واقف مع جمال برضو، وكانت المسافة ما بينا بعيدة شوية يعني بعرض شارع تقريبا، وكل واحد فينا كان على رصيف لأننا ساكنين في عمارتين قصاد بعض، فأنا سمعت نفس الجملة طلعت من الطفل معاذ عيسى للمرة التالتة وبيقول السطوح عالى وكلمة يا خروف بصوت عالي..

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وللمزيد حول تحقيقات قضية طفل ذا فويس كيدز الطفل معاذ عيسى شاهد الفيديوجراف التالي: 

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