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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كنت بدافع عن نفسي.. ننشر اعترافات نجم ذا فويس كيدز فى شروعه بقتل طفل بحلوان

نجم ذا فويس كيدز
نجم ذا فويس كيدز

حصل صدى البلد على نص تحقيقات قضية رقم ١٢٨٢٩ لسنة ٢٠٢١ المعروفة إعلاميا بواقعة نجم ذا فويس كيدز والمتهم فيها الطفل معاذ محمد أحمد عيسى ١٤ سنه طالب في الصف الثالث الإعدادي بالتعدى على الطفل حسن شريف محسن بمفتاح الذي استقر داخل رأسه وانكر المتهم أمام رجال التحقيق اتهامات التعدي وإصابة المجني عليه بالمفتاح في رأسه وأنه كان يدافع نفسه على حد قوله وأن هذه المفاتيح كانت تخص بيته.


وأضاف المتهم :"اللي حصل انه يوم الاثنين ٧ يونيو ٢٠٢١ كان آخر يوم في امتحاناتى وكنت ماشي وقابلت واحد صاحب جراج جمبي اسمه جمال فهو قبل كده كان قلي السطح عالي هو كان بيهزر وانا معرفش معنى الكلمه دي ايه ويوم الواقعة هو كان واقف في الشارع قدام الجراج وانا كنت واقف قدام وطالع البيت ومعايا المفاتيح بتاعتي في أيدي فأنا لما شوفته قولتله نفس الجملة اللي هو قالهالي السطح عالي وكان في نفس الوقت المدعو حسن شريف واقف قدام العماره عندهم عشان احنا الاتنين ساكنين جمب بعض فلقيته بيقولي خد يد تعالى هنا وانت تقصد مين بالجملة دي ف قولتله انا بتكلم مع جمال مش بتكلم معاك مقصدكش فلقيته زقني في صدري فقلت له نزل ايدك يا حسن وبعدين راح زقني تاني وكان معاه واحد صحبه انا معرفوش لقيته بيحاول يمسكني في الوقت اللي كان حسن بيزقني وانا لقيت حسن ضربني بالبوكس في وشي في النضاره اللي كنت لابسها في عيني العدسة بتاعتها اتكسرت وانا نظري ضعيف وانا مش بشوف من غير نضاره وبعد كده لقيته جاي يضربي بالروسية بدماغه في وشي فأنا حاولت اصد الضربة بأيدي اللي كان فيها المفاتيح بالصدفه لقيت مفتاح منهم دخل في دماغه وانا مكنتش اقصد انه يتعور لاني كنت بصد ضربه الروسية بتاعته وبعدين جيت على القسم وجيت على هنا النهارده وهو ده اللي حصل".

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وأضاف المتهم:" انا معرفش ليه حسن اتعدي عليا ممكن يكون افتكر الجمله اللي انا قولتها لجمال اني بقصده هو لكن انا بلغته مقصدكش انت في الوقت ده مكنتش ماسك غير المفاتيح في أيدي وده طبيعي وانا مستخدمتهاش عن قصد انا كنت ماسكها طالع الشقه طبيعي وهو اللي ضربني بالبوكس والنضارة اتكسرت وكان هيديني بالروسية في دماغه بوشي وانا صديت الضربة بأيدي ومكنتش اعرف ان المفاتيح اللي كانت في أيدي هي اللي صدت الضربة بتاعت دماغه ومكنتش متوقع انه هيتعور".

 

وأنكر المتهم تهمه الشروع في قتل المجني عليه حسن شريف محسن باستخدام أداه مفتاح وإحداث إصابته.

 

وفى ذلك قال عبدالرازق مصطفى المحامى والباحث القانونى وعضو بالائتلاف المصرى لحقوق الطفل ومحام المجني عليه، إن الاتهام الموجه حتي الآن من قبل النيابة العامة الشروع في قتل موكله.

 

وأضاف مصطفى أن التقرير الطبي وقف تفصيلا علي خطورة الإصابة التي خلفها المتهم للمجني عليه ،وسوف يتم عرض المجني عليه للنيابة مرة أخرى للوقوف علي إذا كانت الأصابة خلفت عاهة مستديمة من عدمه.

 

وأكد أن المتهم معترف بالجريمة تفصيلا من خلال التحقيقات ولم ينكرها ،بل وجاءت شهادة الشهود مؤيدة لأقوال المتهم ولم تنفها.

 

أضاف أن الاتهام الموجه للطفل المتهم يستوجب عقوبته بموجب القانون المصري للطفل الايداع بوضعه داخل أحد المؤسسات العقابية لأنه لم يتخط ال ١٥ عاما.

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نجم ذا فويس كيدز طفل ذا فويس الطفل حسن شريف محسن القانون لمؤسسات العقابية

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