كيف رأى الإخوان ولماذا أمر المشير عامر باعتقاله.. نجيب محفوظ الذي لا نعرفه

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رئيس التحرير
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نجيب محفوظ
نجيب محفوظ

تحل غدًا، الاثنين، ذكرى وفاة نجيب محفوظ أيقونة الأدب والسينما والمسرح والدراما، سواء بأعماله الأدبية التي تم تحويلها للدراما أو من خلال أعماله التي كتبها خصيصا للسينما. 

ذكرى وفاة نجيب محفوظ

سيظل الأديب الكبير الحاضر الغائب فى عالمنا، حيث برع فى تجسيد روح الشخصية المصرية والمجتمع الشرقى بحرفية شديدة من خلال إبداعاته الأدبية والفنية. 

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غدا نحتفل بـ ذكرى وفاة نجيب محفوظ ونرصد من خلالها إبداعاته الفنية، حيث كتب العديد من الأعمال الفنية المختلفة، لتظل قصص نجيب محفوظ معينا لا ينضب لصناع السينما.  

أعمال نجيب محفوظ

كتب نجيب محفوظ للسينما 25 سيناريو، مازلنا نتذكرها حتى يومنا هذا، إلا أن العديد من النقاد والسينمائيين، يؤكدون أن قيمة نجيب الأديب أكبر بكثير من قيمته ككاتب سيناريو.

روايات نجيب محفوظ

بدأ محفوظ رحلته في عالم السينما عام 1947، من خلال الاشتراك مع المخرج صلاح أبو سيف في كتابة سيناريو فيلم "المنتقم"، وظل على مدار 13 عامًا يكتب السيناريو والحوار لمجموعة من الأفلام، أهمها "لك يوم يا ظالم"، "ريا وسكينة"، "جعلوني مجرمًا"، "الفتوة"، "مجرم في إجازة"، "إحنا التلامذة" و"أنا حرة" المأخوذ عن رواية كتبها الأديب إحسان عبد القدوس.

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في عام 1960، جاءت البداية في عمله كسيناريست مع المخرج صلاح أبو سيف، وتعرفت السينما على روايات نجيب محفوظ، من خلال عدسة أبو سيف، الذي اختار رواية "بداية ونهاية" ليقدمها على الشاشة، ليفتح الباب أمام عدد كبير من المخرجين ويتم تحويل روايات الأديب الكبير إلى أعمال سينمائية.

قصص نجيب محفوظ 

اتخذ نجيب في عام 1960 قرارًا بعدم كتابة السيناريو مرة أخرى، لكنه تراجع بعد ذلك بشكل جزئي، وفي نفس الوقت لم يعد لسابق نشاطه في كتابة سيناريوهات خصيصًا للسينما، كما أعد بعض القصص التي كتبها غيره من الكتاب حتى تصلح لتقديمها سينمائيًا، ومن بين الأعمال التي قدمها بعد التراجع بعيدًا عن نصوصه الأدبية: أعد قصة "شيء من العذاب" للسينما، كتب قصة وسيناريو وحوار فيلم "الاختيار" إخراج يوسف شاهين، وضع إعدادا سينمائيا لرواية إحسان عبد القدوس "بئر الحرمان"، ولقصة "إمبراطورية ميم".

أعمال نجيب محفوظ تم إدراجها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وشارك في إعدادها عدد كبير من النقاد، ضمن فعاليات الدورة العشرين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، نصيب كبير، فالقائمة ضمت "بداية ونهاية"، "الفتوة"، "الناصر صلاح الدين"، "الكرنك"، "درب المهابيل"، "إحنا التلامذة"، "لك يوم يا ظالم"، "الاختيار"، "جميلة"، "المذنبون"، "الوحش"، "ريا وسكينة"، "إمبراطورية ميم"، "أنا حرة"، "السمان والخريف"، "بين القصرين".​ 

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وللمزيد حول أعمال نجيب محفوظ و قصص نجيب محفوظ وروايات نجيب محفوظ في ذكرى وفاة نجيب محفوظ شاهد الفيديوجراف التالي: 

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