عشب يمنع الأرق بنسبة 40% ويجعلك تنام بشكل أسرع ويحسن المزاج

النوم هو مشكلة يتعامل معها عدد كبير من البريطانيين بشكل يومي، يمكن أن يكون تناول شاى الأعشاب في المساء بمثابة مهدئ.

النوم المريح محاولة محفوفة بالمخاطر بالنسبة للبعض ، حيث تظهر الإحصاءات الرسمية أن 36 في المائة من البريطانيين يعانون من صعوبة النوم ، مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وجد الباحثون الذين يسعون لمكافحة الأرق أن بعض الأعشاب لها تأثيرات مضادة للأرق، ثبت أن أحد الشاي ، على وجه الخصوص ، يعمل كمهدئ.





عشبة تمنع الأرق

أظهرت إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة Nature Communication ، أن الأشخاص الذين ينامون ست ساعات أو أقل في أحد ليالي الأسبوع كانوا أكثر عرضة بنسبة 30٪ للإصابة بالخرف ، مقارنة بمن ينامون سبع ساعات في حين أن أسباب الأرق غير معروفة إلى حد كبير ، فإن عادات ما قبل النوم هي محددات قوية لنوعية النوم.



المليسة هي عشب برائحة الحمضيات يستخدم منذ فترة طويلة لتقليل التوتر وتحسين نوعية النوم.





يمتد استخدام المليسة إلى مجموعة واسعة من الحالات الطبية بما في ذلك القلق والتعب والصداع والهضم.



تحتوي العشبة على مركب يسمى حمض الرومارينك ، والذي له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات.

يُعتقد أيضًا أن هذا المركب مسؤول عن تحسين النوم لدى المرضى الذين يعانون من الأرق أو توقف التنفس أثناء النوم.



وجدت دراسة بحثت في آثار العشبة على النساء في فترة ما حول الطمث ، أنها أحدثت فرقًا كبيرًا مع انخفاض مستويات اضطرابات النوم.



توصلت دراسة عام 2003 إلى أن بلسم الليمون جنبًا إلى جنب مع جذر حشيشة الهر ، يحسن بشكل ملحوظ نوعية النوم لدى 100 امرأة مع انقطاع الطمث ، عند مقارنتها مع الدواء الوهمي.

وجد الباحثون أن هذه العشبة تدعم إنتاج الناقل العصبي GABA ، الذي يساعد في إدارة رد فعل الجسم تجاه الإجهاد، يوفر أيضًا تأثيرات مهدئة خفيفة ، مع تحفيز إنتاج السيروتونين في الدماغ ، مما يؤدي إلى تأثير "الشعور بالسعادة".

وصف المشاركون في الدراسة الذين تم إعطاؤهم المليسة أيضًا شعورًا متزايدًا بالهدوء ، مما يؤدي إلى النعاس.

التوتر والقلق

بعد العلاج ، أفاد المشاركون الذين تلقوا العشب عن انخفاض بنسبة 39 في المائة في الأرق وانخفاض بنسبة 49 في المائة في القلق.

كانت الآثار بارزة بشكل خاص بين المتلقين الذين يعانون من الأرق المرتبط بالقلق.

مصدر المعلومات موقع إكسبريس