عاجل
الربع الثاني 2021.. أكبر عجز بالميزانية الأمريكية في 14 عاما مجلس الأمن يدين بشدة محاولة تعطيل المرحلة الانتقالية في السودان بالقوة دولة أوروبية تطبق غرامات ضد سائقي المركبات الذين يحدثون ضوضاء .. شاهد وزيرة الصحة : تسجيل 36 ألف مواطن لتلقي لقاح كورونا بحملة معًا نطمئن.. ونواب: تحقق نجاحاً كبيراً وتوقيتها مثالي للتصدى للموجة الرابعة.. والشباب أثبتوا كفاءتهم في المشاركة المجتمعية مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة يدعو الشباب للتحلي بالمرونة لمواكبة سوق العمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عشب يمنع الأرق بنسبة 40% ويجعلك تنام بشكل أسرع ويحسن المزاج

عشب يمنع الأرق
عشب يمنع الأرق

النوم هو مشكلة يتعامل معها عدد كبير من البريطانيين بشكل يومي، يمكن أن يكون تناول شاى الأعشاب في المساء بمثابة مهدئ.

النوم المريح محاولة محفوفة بالمخاطر بالنسبة للبعض ، حيث تظهر الإحصاءات الرسمية أن 36 في المائة من البريطانيين يعانون من صعوبة النوم ، مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وجد الباحثون الذين يسعون لمكافحة الأرق أن بعض الأعشاب لها تأثيرات مضادة للأرق، ثبت أن أحد الشاي ، على وجه الخصوص ، يعمل كمهدئ.

txt

دعاء النبي للتخلص من الأرق .. يجلب لك نوماً هادئاً

txt

دراسة: الشاي مفيد لعلاج الأرق ويساعد على النوم المريح



 عشبة تمنع الأرق 

 

أظهرت إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة Nature Communication ، أن الأشخاص الذين ينامون ست ساعات أو أقل في أحد ليالي الأسبوع كانوا أكثر عرضة بنسبة 30٪ للإصابة بالخرف ، مقارنة بمن ينامون سبع ساعات في حين أن أسباب الأرق غير معروفة إلى حد كبير ، فإن عادات ما قبل النوم هي محددات قوية لنوعية النوم.
 

المليسة هي عشب برائحة الحمضيات يستخدم منذ فترة طويلة لتقليل التوتر وتحسين نوعية النوم.

 

يمتد استخدام المليسة إلى مجموعة واسعة من الحالات الطبية بما في ذلك القلق والتعب والصداع والهضم.
 

تحتوي العشبة على مركب يسمى حمض الرومارينك ، والذي له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات.

يُعتقد أيضًا أن هذا المركب مسؤول عن تحسين النوم لدى المرضى الذين يعانون من الأرق أو توقف التنفس أثناء النوم.
 

وجدت دراسة بحثت في آثار العشبة على النساء في فترة ما حول الطمث ، أنها أحدثت فرقًا كبيرًا مع انخفاض مستويات اضطرابات النوم.
 

توصلت دراسة عام 2003 إلى أن بلسم الليمون جنبًا إلى جنب مع جذر حشيشة الهر ، يحسن بشكل ملحوظ نوعية النوم لدى 100 امرأة مع انقطاع الطمث ، عند مقارنتها مع الدواء الوهمي.

وجد الباحثون أن هذه العشبة تدعم إنتاج الناقل العصبي GABA ، الذي يساعد في إدارة رد فعل الجسم تجاه الإجهاد، يوفر أيضًا تأثيرات مهدئة خفيفة ، مع تحفيز إنتاج السيروتونين في الدماغ ، مما يؤدي إلى تأثير "الشعور بالسعادة".

وصف المشاركون في الدراسة الذين تم إعطاؤهم المليسة أيضًا شعورًا متزايدًا بالهدوء ، مما يؤدي إلى النعاس.

التوتر والقلق

بعد العلاج ، أفاد المشاركون الذين تلقوا العشب عن انخفاض بنسبة 39 في المائة في الأرق وانخفاض بنسبة 49 في المائة في القلق.

كانت الآثار بارزة بشكل خاص بين المتلقين الذين يعانون من الأرق المرتبط بالقلق.

مصدر المعلومات موقع إكسبريس

الأرق علم الاراقام القلق أسباب التوتر أطعمة تحارب التوتر

موضوعات متعلقة

أستاذ فيروسات: المبادرات الرئاسية حائط صد ضد فيروس كورونا

دراسة: 1 من كل 4 مراهقين يعاني من الاكتئاب أو القلق خلال جائحة فيروس كورونا

دعاء الخوف من حدوث شيء.. أدوية ربانية تزيل القلق وتعجل بالخير

تضرب الدماغ وتسبب القلق.. تعرف على أعراض متلازمة هافانا

ترشيحاتنا

بسعر يبدأ من مليون درهم.. تعرف على سيارة ماكلارين 600LT موديل 2021|صور

عشب يمنع الأرق بنسبة 40% ويجعلك تنام بشكل أسرع ويحسن المزاج

خاص.. أشيمبونج يتنازل عن قضيته ضد الزمالك

تقارير تكشف موقف جالاتا سراي من شراء مصطفى محمد من نادي الزمالك

شيخ الأزهر يثمن دور السعودية في مساندة قضايا الأمتين العربية والإسلامية

فتح باب تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عادل الشوربجي يعلن مفاجأة بشأن ملف عقوبة محمد الشناوي

من بينها القاهرة.. الأرصاد: نتوقع سقوط أمطار اليوم على عدة مناطق

موعد رحيل بيتسو موسيماني عن النادي الأهلي.. تفاصيل

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

ملكش حصة عيش هنا..التموين تحذر المواطنين بسبب صرف الخبز من بداية الشهر

أيامه معدودة .. مفاجأة بشأن رحيل موسيمانى عن الأهلي

خاص | نجم الأهلي السابق ينضم رسميا لنادي بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما حقيقة تأجيل الدراسة بسبب كورونا؟.. وزير التعليم يجيب

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

فيديو

نجمات تخلين عن شعرهن.. فمن الأجمل؟

اغتصبوها شهرين ورسموا على جسمها.. ما قصة فتاة الوشم خديجة المغربية؟ "فيديو"

مش بالحظوظ.. لماذا منعت نقابة الموسيقيين عفروتو ومروان موسى من الغناء؟

بعد حديث بايدن عن إثيوبيا.. تصعيد دولي يهدد حكم آبي أحمد

المزيد

ساحة رأي

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

إبراهيم عمران يكتب: يد تبنى.. ويد تحارب

عبد المعطى أحمد يكتب: الفلوس البلاستيك!

ياسر عبيدو يكتب: د. محمد طعان طبيب جراح روائى حاليا

خالد الشناوى يكتب: فشلت أن أكون موظفًا حكوميًا

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مفيش أسرة تخلو من المشاكل.. الأسباب والحلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ