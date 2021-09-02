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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كل ما تريد معرفته عن متحور كورونا الجديد

صدى البلد

ينتشر القلق في البلاد التي بدأ فيها انتشار متحور فيروس كورونا الجديد شديد العدوى المسمى "دلتا"وقدمت اليونسيف  أحدث المعلومات من الخبراء للإجابة عن بعض الأسئلة الأكثر شيوعاً حول هذا المتحور الجديد المعروف باسم دلتا كورونا.

 

ما هو المتحور فيروس كورونا الجديد


لقد وصفت منظمة الصحة العالمية متحور فيروس الكورونا المسمى "دلتا" بالمتحور الباعث على القلق، بسبب قابليته العالية للانتشار. فبمجرد ظهور المتحور "دلتا" والتعرف عليه، وُجد إنه ينتشر بسرعة وفاعلية بين الناس. وحتى تاريخ 10  أغسطس، أُبلغ عن المتحور "دلتا" في 142 بلداً، ومن المتوقع أن يستمر في الانتشار.

 

كما أن المتحور "دلتا" شديد العدوى، حوالي ضعف قدرة المتحورات السابقة. ومع ذلك، فإن الاحتياطات نفسها المتَّبعة، مثل تجنب الأماكن المزدحمة، والحفاظ على مسافة التباعد عن الآخرين، وارتداء الكمامات، يجب تطبيقها مع المتحور "دلتا".

 

فاعلية اللقاحات أمام دلتا كورونا

لا تزال لقاحات فيروس الكورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية فعالة للغاية في الوقاية من أعراض المرض الشديدة والوفيات، بما في ذلك المتحور "دلتا". عندما يحين دورك تأكد من الحصول على اللقاح. إذا كان اللقاح ذا جرعتَيْن، فمن المهم الحصول عليهما كليهما من أجل الوصول إلى أقصى قدر من الحماية.

 

وتحمي اللقاحات معظم الناس من الإصابة بالمرض، ولكن لا يوجد لقاح فعال بنسبة 100%. وقد يصاب عدد قليل من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بعدوى فيروس الكورونا، وهذا ما يسمى "العدوى المخترِقة"، ولكن المرجح أن تكون أعراضهم أخف. لهذا السبب، إذا كنت تعيش في منطقة ذات مستويات عالية من انتشار فيروس الكورونا، فمن المستحسن اتخاذ احتياطات إضافية. إذا تم تطعيمك بالكامل ولكن ظهرت عليك أعراض فيروس الكورونا، يجب عليك الاتصال بطبيبك حول ما إذا كان يجب عليك إجراء الاختبار أو لا.

لا يستهدف المتحور "دلتا" الأطفال على وجه التحديد. فهناك معدلات متزايدة للعدوى في جميع الفئات العمرية. ومع ذلك، فإن المتحور "دلتا" هو أكثر عدوى من السلالات الأخرى، والناس الذين يختلطون بالآخرين اجتماعيّاً، ومن لم يحصلوا على اللقاح، هم أكثر عرضة للإصابة بالمتحور "دلتا".

 

الطرق الحماية من دلتا كورونا ؟

بالاطلاع على أحدث التقارير بشأن مستوى انتشار فيروس الكورونا في مجتمعك، واتباع التوجيهات المحلية. وبوجه عام، كلما ارتفع معدل انتشار العدوى، زادت مخاطر التعرض المحتمل في الأماكن العامة. إليك بعض الطرق الرئيسية لحماية نفسك وأحبائك:

تجنب الأماكن المزدحمة، ويجب الحفاظ على مسافة التباعد عن الآخرين. 
يجب الحفاظ على التهوية الجيدة في جميع المساحات الداخلية (مثلاً بمجرد فتح النوافذ). 
ارتداء كمامة في الأماكن العامة عندما يكون هناك انتشار للعدوى في المجتمع المحلي وإذا كان التباعد الجسدي غير ممكن.
اغسل يديك بانتظام بالصابون والماء، أو بفرك اليد بمادة كحولية.
عندما يحين دورك، خذ اللقاح. فلقاحات فيروس الكورونا التي وافقت عليها منظمة الصحة العالمية مأمونة وفعالة.


 

 

 

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