محافظ الغربية يتفقد مدارس سمنود وطنطا استعدادا للعام الدراسي الجديد

اطمأن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد والذي يبدأ في التاسع من أكتوبر المقبل، وذلك عقب الجولة التي قام بها، صباح اليوم، تفقد خلالها عدد من المدارس بمركزي طنطا وسمنود للتأكد من جاهزيتها وتوفير كل الإمكانيات بها من أجل توفير سبل الراحة لجميع الطلاب والقائمين على منظومة التعليم، وذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.



شملت الجولة تفقد مدرسة أم المؤمنين الثانوية، عمر بن الخطاب الابتدائية ، الأحمدية الثانوية العسكرية" الرائد محمد إبراهيم الخولي"، مدرسة بدر السنيطي الثانوية المشتركة، المدرسة الرسمية الدولية، السادات الثانوية بسمنود والعزيزية الابتدائية.



وتابع المحافظ أثناء جولته تدريب المعلمين على استخدام السبورة الذكية، تجهيز الفصول، صيانة الملاعب، وانتظام الدراسة بالمدرسة الرسمية الدولية والتي بدأت الدراسة بها منتصف هذا الشهر.



ووجه محافظ الغربية هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة الجارية في بعض المدارس، كما وجه مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع مديرية الصحة لسرعة الانتهاء من إعطاء اللقاح لكافة العاملين بالمدارس.



كما شدد الدكتور طارق رحمي على أهمية تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدارس حرصا على سلامة الطلاب، و توفير مناخ ملائم للطلاب وظهور المدارس بأبهى صورة خلال سير العملية التعليمية.

مؤكدا أن المحافظة قدمت كافة أوجه الدعم للارتقاء بمستوى التعليم حيث شهدت الغربية خلال الأعوام السابقة طفرة فى قطاع التعليم بشكل غير مسبوق من خلال بناء وتشيد ورفع كفاءة ٤٠٠ مدرسة و ٦٣١٦ بتكلفة ٢.١ مليار جنيه.



ومن جانبه أوضح المهندس ناصر حسن أن إجمالي عدد المدارس الجاهزة لاستقبال الطلاب خلال هذا العام يبلغ (2529) مدرسة، تم المرور عليها من قبل هيئة الأبنية التعليمية وإعداد تقرير منفصل عن كل مدرسة، حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة لجميع المباني المدرسية بجانب تجهيز عدد (22) مدرسة جديدة بقوة (319) فصل دراسي لافتتاحها ودخولها الخدمة لهذا العام، كما تم تزويد المدارس بالأثاث المدرسى اللازم بمبلغ 6 مليون جنيه بعدد 3800 مقعد للمراحل المختلفة بجانب تزويد المدارس المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز زفتى بتجهيزات إضافية بإجمالي 11.6 مليون جنيه بخلاف الإنشاءات .



رافق المحافظ خلال جولته عادل داوود رئيس حي أول طنطا، محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، إسلام النجار رئيس مدينة سمنود.

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