بعد واقعة طفلة الغربية.. برلماني يشدد على دور "التفتيش الصيدلي" في ضبط المخالفين

علق النائب أحمد الأحمر عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على واقعة طفلة الغربية، مؤكدا أن وجود عامل غير مؤهل في الصيدلية غير قانوني حيث أنه لا يوجد قانون ينص على وجود عامل يصرف الدواء ويقوم بأعمال الطبيب.

وأضاف الأحمر خلال تصريحاته، أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لعام 1955 في مادته 16 ينص على أن الصيدليات تخضع لتفتيش سنوي من السلطة المختصة وهي إدارة التفتيش الصيدلي وهو أمر ضعيف ويتسبب في هذه الوقائع.



وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن قانون المسئولية الطبية سيكون له دور في حل هذا اللغط حيث إنه مقرر مناقشته بدور الانعقاد القادم.



هذا وشهدت قرية الفرستق بمركز بسيون في الغربية، واقعة مأساوية بعد وفاة طفلة على يد طبيب بيطري وذلك بعد ذهابها للصيدلية يتواجد بها طبيب بيطري أعطاها دواء خطأ تسبب في موتها.