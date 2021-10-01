عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العروسة طالق.. مصطفى حجاج: هذا أغرب موقف حدث في حفل زفاف.. فيديو

مصطفى حجاج
مصطفى حجاج

حل الفنان مصطفى حجاج، ضيفا على برنامج "أبلة فاهيتا"، المُذاع عبر فضائية "أون إي".

وروى "حجاج"، عن أغرب وأطرف المواقف التي تعرض لها، خلال مشواره الفني، قائلا الموقف كان أثناء حضوره حفل زفاف.

وأوضح أنه والمعازيم فوجئوا بالعريس، يقف في الكوشة ويطلب المايك ليتكلم، ليفاجأ العريس، الحاضرين، قائلا: "طيب يا جماعة إحنا متشكرين ليكوا جدا.. والعروسة طالق طالق طالق".


وتابع: "الفرح انقلب في هذه اللحظة إلى معركة".
 

مش بتاع كمبوند.. مصطفى حجاج: أهل روض الفرج وشبرا بيحبوني على أي وضع.. فيديو

وتحدث "حجاج"، عن منطقة روض الفرج وشبرا قائلا: "بيحبوني على أي وضع وأي شكل"، لافتا: "لسه قاعد في روض الفرج ومليش في جو الكمبوند".


وأضاف: "روض الفرج وشبرا أنا متربي فيهم ولازم أشوف أصحابي وأهلي وجيراني كل يوم"، معقبا: "أنا مش بتاع كمبوند والجو ده".

 

أبلة فاهيتا مصطفي حجاج حفل زفاف الفنان مصطفى حجاج أغرب موقف برنامج أبلة فاهيتا

ترشيحاتنا

أفضل دعاء يقال يوم الجمعة

شاهد.. رجل يحبس تمساحا ضخما داخل سلة قمامة |فيديو

"بسبب مليون جنيه" .. كواليس فشل انتقال طارق حامد إلى الأهلي

بعد تصديق الكونجرس.. بايدن يوقع على مشروع قانون لتفادي إغلاق الحكومة

العروسة طالق.. مصطفى حجاج: هذا أغرب موقف حدث في حفل زفاف.. فيديو

دعاء للميت مكتوب ومستجاب احرص عليه ليلة الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ الطلاب قبل بداية العام الدراسي.. فيديو

بعد سفره .. حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

الصحة: إطلاق تطبيق يكشف موقف كل مواطن تلقى لقاح كورونا

التطبيق الجمعة.. قرار جديد من البترول بشأن فاتورة غاز المنازل لشهر أكتوبر

مبروك عطية: يحرم الاستماع للقرآن الكريم في هاتين الحالتين.. فيديو

نجم منتخب مصر يجري أشعة عاجلة غدا بعد تعرضه للإصابة في لقاء ليبيريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنذار بالخطر .. لحظة انفجار بركان كيلاويا في أمريكا|فيديو

21 عاما على استشهاده.. كيف فضحت دماء «الدرة» جرائم الإحتلال الإسرائيلي؟

كانوا بيحسدوها على شعرها.. كيف أصيبت الطفلة «روان» بالصلع في الكوافير؟

أستاذ أمراض صدرية يحذر من عبوات مغشوشة لحقن «أكتيمرا» لعلاج كورونا

فيديو

انطلاق أضخم معرض كتاب في تاريخ المملكة العربية السعودية |فيديو

على خطى فرجاني ساسي.. أشرف بن شرقي يضع شروطا غريبة للتجديد للزمالك

ظهروا مع بعض كتير.. تيام قمر يكشف علاقته بـ ليلى أحمد زاهر

فيديوجراف.. الزغاريد تحولت لعويل وصراخ.. قصة شاب توفى في ليلة الحنة

المزيد

ساحة رأي

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

أحمد شيخو يكتب: الأزمة في تركيا الدولة والسلطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ