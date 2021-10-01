العروسة طالق.. مصطفى حجاج: هذا أغرب موقف حدث في حفل زفاف.. فيديو

حل الفنان مصطفى حجاج، ضيفا على برنامج "أبلة فاهيتا"، المُذاع عبر فضائية "أون إي".



وروى "حجاج"، عن أغرب وأطرف المواقف التي تعرض لها، خلال مشواره الفني، قائلا الموقف كان أثناء حضوره حفل زفاف.

وأوضح أنه والمعازيم فوجئوا بالعريس، يقف في الكوشة ويطلب المايك ليتكلم، ليفاجأ العريس، الحاضرين، قائلا: "طيب يا جماعة إحنا متشكرين ليكوا جدا.. والعروسة طالق طالق طالق".



وتابع: "الفرح انقلب في هذه اللحظة إلى معركة".



مش بتاع كمبوند.. مصطفى حجاج: أهل روض الفرج وشبرا بيحبوني على أي وضع.. فيديو

وتحدث "حجاج"، عن منطقة روض الفرج وشبرا قائلا: "بيحبوني على أي وضع وأي شكل"، لافتا: "لسه قاعد في روض الفرج ومليش في جو الكمبوند".



وأضاف: "روض الفرج وشبرا أنا متربي فيهم ولازم أشوف أصحابي وأهلي وجيراني كل يوم"، معقبا: "أنا مش بتاع كمبوند والجو ده".