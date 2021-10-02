لتصوير أول فيلم في الفضاء.. انطلاق النجمة الروسية يوليا في رحلة التحدي|صور

يقولون إن أردت أن تحلم فاحلم وانت واقف على قدميك، لكن مطاردة الأحلام والخيال اتجهت إلى نحو أكثر واقعية عندما أعلنت ممثلة روسية السفر إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) الأسبوع المقبل لتصوير فيلم في الفضاء.

ستنطلق الممثلة للروسية «يوليا بيريسيلد» على متن صاروخ Soyuz MS-19 في 5 أكتوبر وسينضم إليها مدير ورواد فضاء آخرين.

سيكون “التحدي” هو أول فيلم يتم تصويره في الفضاء، وهو ما سيجل انتصارًا فضائيًا آخر للروس على الأمريكيين خاصة بعد انتشار مزاعم بأن نجم هوليوود «توم كروز» يخطط لرحلة إلى محطة الفضاء الدولية لتصوير فيلم خاص به.

يقول المخرج والممثل «كليم شيبينكو»: "تدور قصة الفيلم حول شخص عادي ... طبيب لا علاقة له باستكشاف الفضاء ولم يفكر فيه مطلقًا، يُعرض عليه السفر إلى محطة الفضاء الدولية ... وإنقاذ حياة رائد فضاء".

كما سيظهر رواد الفضاء الروس على متن محطة الفضاء الدولية في الفيلم النهائي.

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