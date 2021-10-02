عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لتصوير أول فيلم في الفضاء.. انطلاق النجمة الروسية يوليا في رحلة التحدي|صور

يوليا الفضاء
يوليا الفضاء

يقولون إن أردت أن تحلم فاحلم وانت واقف على قدميك، لكن مطاردة الأحلام والخيال اتجهت إلى نحو أكثر واقعية عندما أعلنت ممثلة روسية السفر إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) الأسبوع المقبل لتصوير فيلم في الفضاء.

 

ستنطلق الممثلة للروسية «يوليا بيريسيلد» على متن صاروخ Soyuz MS-19 في 5 أكتوبر وسينضم إليها مدير ورواد فضاء آخرين.

 

سيكون “التحدي” هو أول فيلم يتم تصويره في الفضاء، وهو ما سيجل انتصارًا فضائيًا آخر للروس على الأمريكيين خاصة بعد انتشار مزاعم بأن نجم هوليوود «توم كروز» يخطط لرحلة إلى محطة الفضاء الدولية لتصوير فيلم خاص به.

 

يقول المخرج والممثل «كليم شيبينكو»: "تدور قصة الفيلم حول شخص عادي ... طبيب لا علاقة له باستكشاف الفضاء ولم يفكر فيه مطلقًا، يُعرض عليه السفر إلى محطة الفضاء الدولية ... وإنقاذ حياة رائد فضاء".

 

كما سيظهر رواد الفضاء الروس على متن محطة الفضاء الدولية في الفيلم النهائي.

PRI_200796212
PRI_200796212
PRI_200797366
PRI_200797366
SEI_78752540
SEI_78752540
PRI_198753940
PRI_198753940
الفضاء محطة الفضاء الدولية تصوير فيلم في الفضاء يوليا بيريسيلد الممثلة للروسية رواد فضاء أكتوبر Soyuz MS-19 الأمريكيين توم كروز نجم هوليوود هوليوود كليم شيبينكو اخبار المنوعات أخبار الترفيه

موضوعات متعلقة

صورتها فيديو.. شاهد سيارة Tesla تفضح سلوك صادم لامرأة

الكوكب يزداد ظلامًا.. كارثة تهدد الأرض وتثير قلق العلماء

نشرة المنوعات.. انفجار بركاني خطير.. وتمساح يلتهم ذراع مرشد سياحي.. لحظة قفز راكبة من الطائرة.. وكوافيرة تعاقب زبونة بقص رموشها

في قفزة مرعبة.. شاهد تمساح يلتهم ذراع مرشد سياحي |صور

شاهد.. لحظة قفز راكبة من الطائرة والسلطات تعتقلها |فيديو

بعدما رفضت الدفع.. شاهد كوافيرة تعاقب زبونة بقص رموشها |صور

شاهد.. رجل يحبس تمساحا ضخما داخل سلة قمامة |فيديو

إنذار بالخطر .. لحظة انفجار بركان كيلاويا في أمريكا|فيديو

ترشيحاتنا

شوقي غريب: جلسة مع اتحاد الكرة لطرح برنامج الاستعداد لأولمبياد باريس 2024

لتصوير أول فيلم في الفضاء.. انطلاق النجمة الروسية يوليا في رحلة التحدي|صور

حالات يحتاج فيها مريض السكر إلى إجراء عمليات جراحات السمنة.. فيديو

أبرزها الترويج للبيع والإيجار..10 إختصاصات لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

شوقي غريب : محمد صلاح يسجل من ربع فرصة.. وافتقدته فى الأولمبياد

دعاء لقضاء أصعب الحوائج.. ردده قبل طلوع الشمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين .. قرارات حكومية تطبق على الملايين في أكتوبر

تعليق ساخر من خالد الغندور بعد استبعاد قفشة وشريف من قائمة المنتخب

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

تحذيرات شديدة.. العاصفة شاهين تقترب من السعودية

عملية جراحية.. حياة الدرديري تكشف التطورات الصحية لـ توفيق عكاشة

في مزاد علني .. بيع شقة فاتن حمامة بالزمالك

رسالة نارية من شوبير لـ كيروش بعد استبعاد شريف وأفشة من مواجهة ليبيا

أول تعليق من ميدو على استبعاد محمد شريف وأفشة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورتها فيديو.. شاهد سيارة Tesla تفضح سلوك صادم لامرأة

هنا عاشت سيدة الشاشة.. قصة شقة فاتن حمامة بالزمالك المعروضة للبيع | صور

الكوكب يزداد ظلامًا.. كارثة تهدد الأرض وتثير قلق العلماء

تحدي هنيدي وفان دام يتحول إلى مشروع فيلم سينمائي.. ما التفاصيل؟

فيديو

الحكومة تتحرك قانونيا.. إجراءات حاسمة تجاه رافضي لقاح كورونا

سائقوا الشاحنات .. الحكومة تكشف سر أزمة وقود بريطانيا

تفاصيل سرية.. نيللي كريم وسبب طلب هشام عاشور الزواج منها بعد ٣ أيام

قريبا في مصر.. مواصفات سيارات الإسعاف المرسيدس الأفضل عالميا "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: المدير الفنى لمنتخب مصر وامل جديد

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ