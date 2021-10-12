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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة طبية من الهلال الآحمر المصرى للكشف علي أهالي الشيخ زويد

قافلة طبية من الهلال
قافلة طبية من الهلال الأحمر المصري بالشيخ زويد شمال سيناء

استقبلت الإدارة الصحية بالشيخ زويد بمحافظة  شمال سيناء ، قافلة طبية تابعة للهلال الآحمر المصرى، تضم مختلف التخصصات ، لتقديم الخدمات الطبية والعلاج للمرضي مجانا.

 

وقال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة ، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الصحة والتضامن، ممثلة في جمعية الهلال، لإرسال قافلة طبية لأهالي الشيخ زويد، وتقديم الدعم والعلاج الطبي للمرضى من الأهالي.

 

علي مدار يومين 

 

وأوضح أن القافلة ستقوم بالكشف الطبى على المرضى، على مدار يومين وهي تضم  كل من التخصصات وهي :
أطفال -  باطنة -  نسا وتوليد - رمد _عظام -  جلدية - أنف وأذن وحنجرة.

 

من جانبه، تابع الدكتور محمد حسن أبورياش مدير الآدارة الصحية بالشيخ زويد ، عملية الكشف الطبي علي المواطنين بمقر  الوحدة الصحية لقرية الشلاق غرب المدينة طوال اليوم ، بينما تنفذ القافلة أعمالها  غدا الأربعاء  للكشف على  الآهالي في بمقر الوحدة الصحية  بابو طويلة .

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