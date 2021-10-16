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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

للحالات المتوسطة

مرتين لمدة خمس أيام.. دواء أقراص للعلاج من كورونا يظهر نهاية العام

دواء كورونا
دواء كورونا

قال الدكتور عبدالهادي خضر أستاذ أمراض الباطنة بمستشفى روبرت وود جونسون بنيوجيرسي، إن هناك أمل كبير في خروج دواء أقراص لمصابي فيروس كورونا، مضيفا أن هذا الدواء يقضي تماما على فيروس كورونا بمعدل مرتين في اليوم لمدة خمس أيام.

 

وأضاف عبد الهادي خضر، في حوار عبر سكايب، مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن هذا الدواء مخصص للحالات المتوسطة والمتقدمة المصابة بالفيروس، لافتا إلى أن من المرتقب ظهور هذا الدواء مع نهاية العام الحالي.

 

وتابع الدكتور عبدالهادي خضر أستاذ أمراض الباطنة بمستشفى روبرت وود جونسون بنيوجيرسي، أن هذا الدواء لشركة ميرك الأمريكية، وتقدمت لهيئة الدواء الأمريكية لترخيص أقراص لعلاج كورونا.

 

وأكد الدكتور عبدالهادي خضر استاذ أمراض الباطنة بمستشفى روبرت وود جونسون بنيوجيرسي، أن الحكومة الأمريكية ستدفع دعم كبير في هذا الدواء، مشير الي أن الإدارة الأمريكية اشترت جرعات تكفى لعلاج ١.٧ مليون مريض من مصابي فيروس كورونا. 

 

وتابع الدكتور عبدالهادي خضر استاذ أمراض الباطنة بمستشفى روبرت وود جونسون بنيوجيرسي، أن الوضع الحالي من الجائحة يعني أننا مقبلين على مرحلة تحول الفيروس لدور برد نستطيع التعايش معه، لافتا إلى أن لقاح كورونا جونسون اند جونسون في طريقة الحصول على تصريح باعطاءه للأطفال في سن خمس سنوات.

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