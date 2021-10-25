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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا .. السودان على صفيح ساخن بعد وضع رئيس الوزراء تحت الإقامة الجبرية.. اشتباكات داخل الزمالك بعد حكم عودة مرتضى منصور

حدث ليلا
حدث ليلا

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية :  

الصحة : تسجيل 886 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و43 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 853 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 274007 حتى اليوم.

زوج يضرب زوجته حتى الموت بالدقهلية بسبب قرض

تمكن ضباط مركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية من كشف لغز مقتل سيده بقرية نشا بالدقهلية حيث تبين ان الزوج هو القاتل

اشتباكات لفظية وبالأيدي داخل الزمالك بعد حكم عودة مرتضى منصور .. تفاصيل

عقب قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول طعن مرتضى منصور الذى يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك ورجوعه لرئاسة النادي سيطرت حالة من الفوضي داخل نادي الزمالك .

هاتريك محمد صلاح.. ملخص أهداف مانشستر يونايتد وليفربول 0-5| فيديو

حقق فريق ليفربول فوزا كبيرا على مانشستر يونايتد بخماسية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

صحفي إنجليزي: محمد صلاح الأفضل في العالم

أكد الصحفي الإنجليزي بيتر فيلبس أن مدينة ليفربول عاشت ليلة سعيدة بفضل تألق محمد صلاح نجم الريدز.

غياب دنيا سمير غانم وشيرين .. ملخص أحداث افتتاح ملتقى القاهرة الدولى

أقيم اليوم حفل افتتاح  ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعى فى دورته الثالثة في الدورة التي تحمل اسم الفنان الراحل  سمير غانم، حيث أقيم الافتتاح  بمسرح المتحف القومى للحضارة المصرية.

حقيقة الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني بعد ظهورهما في فرح

علم صدى البلد أن كل محاولات الصلح بين الفنانة دينا الشربيني والمطرب عمرو دياب باءت بالفشل في ظل تمسك الأخير بقرار الابتعاد.

صحيفة: وضع رئيس الوزراء السوداني تحت الإقامة الجبرية

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، تم وضعه تحت الإقامة الجبرية.

عقب القبض على مسئولين.. متظاهرون يقطعون الطرق بالعاصمة السودانية

كشفت وكالة فرانس برس، اليوم الإثنين، عن قطع متظاهرين طرقا في العاصمة السودانية الخرطوم احتجاجا على اعتقال مسؤولين.

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