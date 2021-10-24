اشتباكات لفظية وبالأيدي داخل الزمالك بعد حكم عودة مرتضى منصور .. تفاصيل

سيطرت حالة من الفوضي داخل نادي الزمالك عقب قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول طعن مرتضى منصور الذى يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك ورجوعه لرئاسة النادي.

ودخل بعض الموظفين القدامي من أنصار المستشار مرتضى منصور ، وبعض القيادات الوظيفية في اشتباكات لفظية والأيدي .



وظهر عدد كبير من الموظفين الموقوفين ، وبدأت حالة من الخلافات والارتباك بسبب تهكم البعض عليهم وتهديدهم بإقالتهم عقب عودة مرتضي منصور رسميا وتسلمه زمام الأمور .

وطالبت الدعوى، التي رفعها مرتضى منصور بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

واتخذ مرتضي منصور، ثلاث قرارات حاسمة بعد خروجه من جلسة المحكمة

القرار الأول : الحفاظ على استقرار الفريق الأول ورفض تولى المهمة في الوقت الحالي على أن يقوم بالعودة لمكانه عقب مباراة الزمالك أمام الأهلي في بطولة الدوري .

القرار الثاني : الابقاء علي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم علي رأس القيادة الفنية لنادي الزمالك خصوصا بعد حصده لقب بطولة الدورى العام الماضي وأداء الفريق في انطلاقة بطولة دورى أبطال أفريقيا .

القرار الثالث: لا شيء يمنع دخول مرتضى منصور الانتخابات القادمة لنادي الزمالك ولكن لم يتخذ قراراً حاسماً حول خوضه الانتخابات القادمة.