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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إسبانيا ضيف شرف مهرجان الدورة 44 من مهرجان Clermont-Ferrand

صدى البلد

تواصل إدارة مهرجان كليرمونت فيران السينمائي الاستعدادات للدورة الـ 44 التي تقام في الفترة من 28 يناير وحتى 5 من شهر فبراير 2021.

وقد وقع اختيار المهرجان على السينما الاسبانية لتكون ضيف شرف الدورة المقبلة، ولطالما وجه (Clermont-Ferrand International Short Film Festival) دعمه  للأفلام القصيرة الإسبانية بكل تنوعها وثقافتها وهوياتها من خلال العديد من الاختيارات لرسمية كل عام.

ويقدم المهرجان الفرنسي العريق برنامج ضخم يفوق الـ 50 فيلما، ستتيح للجمهور فرصة اكتشاف كل جانب من جوانب هذه السينما الغنية والمبتكرة.

ويؤهل المهرجان الأفلام الفائزة للترشح لجوائز الأوسكار وجوائز الأكاديمية البريطانية للفنون السينمائية والتليفزيونية وجوائز السينما الأوربية وجائزة سيزار، وجميع الأفلام المقدمة للاختيار سواء تم اختيارها أم لا للمسابقات الرسمية تصبح مؤهلة لسوق الأفلام القصيرة والذى يوفر كتالوج رقمي ويعرض الفيلم في مكتبة عبر الإنترنت للموزعين والمحترفين فقط في مجال صناعة السينما.

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ويعد كليرمونت فيران (Clermont-Ferrand International Short Film Festival) أكبر مهرجان دولي للأفلام مخصص للأفلام القصيرة و يقام سنويًا في كليرمونت فيران بفرنسا ، وهو ثاني أكبر مهرجان سينمائي في فرنسا بعد مهرجان كان.

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