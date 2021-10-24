بشرى تكشف تفاصيل إصابتها وتشكر مستشفى الجونة.. صور

تعرضت الفنانة بشرى لحادث أثناء تصوير أحد المشاهد بمدينة الجونة، حيث انقلبت سيارة صغيرة كانت تقلها هي ومذيع تعرض هو أيضا للإصابة.

وكشفت بشرى عن صور الإصابات التي لحقت بها إثر الحادث الذى تعرضت له لأول مرة، من خلال خاصية ستورى عبر حسابها بموقع “إنستجرام”.

وعلقت بشرى على الصور قائلة: "خمس سنوات عمل مستمر ومخلص لمهرجان الجونة، أستطيع القول شكرا مستشفى الجونة بطاقمها من أطباء وتمريض على الاهتمام والاحتراف".

وحلت الفنانة بشرى، ضيفة ببرنامج "واحد من الناس" المذاع عبر فضائية "الحياة"، الجمعة، تقديم الإعلامي عمرو الليثي.

وتحدثت الفنانة بشرى، عن دورها فى مسلسل “الاختيار 2”، قائلة: “هو نقلة نفسية ونوعية واجتماعية وفنية، واتفاجئت جدا بردود الأفعال على الدور ده، وهو دور زوجة الشهيد محمد مبروك”.

وتابعت الفنانة بشرى: “من المعروف عني أكثر الأدوار الكوميدي والخفيفة.. وكانت المفاجأة إنهم أختاروني فى الاختيار 2.. واتبسط من رأى الدكاترة النفسيين في دوري”.

وأضافت: “فوجئت عندما عرض عليّ الدور، فلم أكن أتوقع أن يخصص لي مثله”، موضحة: “كنت فاكرة إن هيجيلي دور صغير، إنما الشخصية اللي لعبتها؛ حية ترزق وهتتفرج عليا”.

وتحدثت الفنانة بشرى، عن تعرضها للتحرش، قائلة: "اللي مأثرين فى حياتي أوي كانوا خلال 3 مرات، أولها كنت في الشارع، ومرة كنت بمشي فى ميدان التحرير لما كنت بدرس بيانو، وكان عمري صغير جدا، ونفدت منه".

وتابعت بشرى: "مرة كنت بركب مواصلات عامة، وتطاول عليا راجل.. ونزلت بسرعة وانهرت، ومن ساعتها مخلونيش ولا أروح ولا أجي خالص".

وأشارت إلى إن مسلسل “القاهرة كابول” كان عملا نموذجيا بالنسبة لها من بين مسلسلات رمضان هذا العام، معقبة: "كان نموذجي كاختيار ممثلين وموضوع ومخرج وكأنه حدث اتفاق جماعي على أنهم هيجيبوا أفضل ممثلين فى مصر فى مسلسل".

وأفادت بشرى بأن العمل الثاني الذى فضلته فى رمضان لهذا العام هو مسلسل لعبة نيوتن، موضحة: "منى زكي بديها اول تصويت كالأفضل.. ومنى بتثبت إن البقاء للموهبة مهما تعددت الظروف".

وقالت الفنانة بشرى: “حلقت شعري زيرو مرتين، مرة كان عقاب علشان نطيت أنا وبنت خالتو من البلكونة علشان ألعب مع الجيران.. والمرة الثانية علشان شعرى يتقل”.

وأضافت: “كانت أسناني قوية أوى وأنا صغيرة وكنت أعض كتير الصبيان أو بضربهم.. وكنت مفترية”.

وتابعت: “بيقولوا إن كل أزواجي رجال أعمال، فى حين أن زوجي الأول كان مهندسا كيميائيا والثاني مدير تسويق فى إحدى الشركات.. وزوجي الحالي كان بيحبني من 25 سنة، وإحنا نعرف بعض من وإحنا عندنا 13 سنة".

واستطردت: “هو كان صديقي العزيز أوي والغالي عليا.. وأنا أنفعلي إني أتجوز صديق على إني أتجوز واحد أنا هايمانة وبحبه”.