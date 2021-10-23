بشرى : مني زكي تثبت إن البقاء للموهبة مهما تعددت الظروف

قالت الفنانة بشري، إن مسلسل القاهرة كابول كان عملا نموذجيا بالنسبة لها من بين مسلسلات رمضان هذا العام، معقبة: "كان نموذجي كاختيار ممثلين وموضوع ومخرج وكأنه حدث اتفاق جماعي على أنهم هيجيبوا أفضل ممثلين فى مصر فى مسلسل".



وأضافت بشري خلال حوارها ببرنامج "واحد من الناس" المذاع عبر فضائية "الحياة"، ان العمل الثاني الذى فضلته فى رمضان لهذا العام هو مسلسل لعبة نيوتن، موضحة: "مني زكي بديها اول تصويت كالأفضل.. ومني بتثبت إن البقاء للموهبة مهما تعددت الظروف".



وتابعت أنها كانت تتابع مسلسل هجمة مرتدة، "علشان بحب هند صبري وأحمد عز.. وحنان مطاوع عملت دور حلو أوى وسهر الصايغ.. وهي نموذج لممثلة مصرية محترمة مثقفة".



