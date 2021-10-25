وزير الري ونظيره السنغالى يستعرضان اللمسات الأخيرة لمذكرة التفاهم المزمع توقيعها غدا

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، لقاء مع سيرين مباي ثيام وزير المياه والصرف الصحي بدولة السنغال والذى أعرب عن سعادته بالمشاركة فى أسبوع القاهرة الرابع للمياه، مشيرا للروابط القوية التى تربط البلدين ووجود العديد من الطلاب السنغاليين الذين يقومون بالدراسة بالأزهر الشريف.

وتم خلال اللقاء مناقشة اللمسات الأخيرة فى مذكرة التفاهم بين مصر والسنغال والمزمع توقيعها غدا على هامش أسبوع القاهرة الرابع للمياه، وفى ضوء اعتزام السنغال والمجلس العالمي للمياه تنظيم المنتدى التاسع للمياه بدولة السنغال فى عام ٢٠٢٢.

وطلب الوزير السنغالي، توفير دعم مصري فى تنظيم المنتدى نظرا لما لمسه الجانب السنغالي من نجاح النسخ الأربعة لأسبوع القاهرة للمياه.

كما أشار ثيان إلى نهر السنغال والذى يتم إدارته بشكل تشاركى بين السنغال وموريتانيا ومالى لتحقيق المنفعة للجميع.