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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري ونظيره السنغالى يستعرضان اللمسات الأخيرة لمذكرة التفاهم المزمع توقيعها غدا

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، لقاء مع سيرين مباي ثيام وزير المياه والصرف الصحي بدولة السنغال والذى أعرب عن سعادته بالمشاركة فى أسبوع القاهرة الرابع للمياه، مشيرا للروابط القوية التى تربط البلدين ووجود العديد من الطلاب السنغاليين الذين يقومون بالدراسة بالأزهر الشريف.

 

وتم خلال اللقاء مناقشة اللمسات الأخيرة فى مذكرة التفاهم بين مصر والسنغال والمزمع توقيعها غدا على هامش أسبوع القاهرة الرابع للمياه، وفى ضوء اعتزام السنغال والمجلس العالمي للمياه تنظيم المنتدى التاسع للمياه بدولة السنغال فى عام ٢٠٢٢.

 

وطلب الوزير السنغالي، توفير دعم مصري فى تنظيم المنتدى نظرا لما لمسه الجانب السنغالي من نجاح النسخ الأربعة لأسبوع القاهرة للمياه.

 

كما أشار ثيان إلى نهر السنغال والذى يتم إدارته بشكل تشاركى بين السنغال وموريتانيا ومالى لتحقيق المنفعة للجميع.

وزير الري الازهر الشريف الصرف الصحى موريتانيا وزير الموارد المائية

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