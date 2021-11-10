خصم 25% .. جامعة الأزهر والأعلى للشئون الإسلامية ينظمان معرضا للكتاب السبت القادم

أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عن تنظيمه معرضا للكتاب بالتعاون مع جامعة الأزهر الشريف بكليات ( اللغة العربية، الدراسات الإنسانية، الدراسات الإسلامية بنات) ، وذلك يوم السبت المقبل ، في ضوء التعاون المثمر بين جامعة الأزهر ووزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير ، ومواجهة الفكر المتطرف ، وخدمة للطلاب والراغبين في التزود بالثقافة الإسلامية المستنيرة .

يقدم المجلس باقة متميزة من أهم وأحدث إصدارات وزارة الأوقاف وذلك بأسعار تنافسية وتخفيضات كبيرة ، ويسر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن يعلن عن الخصومات التالية :

– خصم 25 % على جميع الإصدارات والمطبوعات الحديثة العربية والمترجمة.

- خصم 20 % على جميع الموسوعات وكتب التراث والمنتخب في تفسير القرآن الكريم عربي ولغات .

- خصم 50% على أسطواناتCD – DVD .



كما يقدم المجلس هدية أسطوانة مدمجة على كافة الفواتير البالغة مائة جنيه فأكثر، وعدد (٢) أسطوانة مدمجة على المبيعات البالغة مائتي جنيه فأكثر , وعددًا من المجلات الصادرة عن المجلس