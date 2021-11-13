أحمد حجازى : كيروش حذرنا من أخطاء البدايات وسيتم تفاديها أمام الجابون

أكد أحمد حجازى مدافع منتخب مصر أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة الكبار حذر اللاعبين من البداية السيئة أمام منتخب أنجولا.

قال أحمد حجازى فى تصريحات تليفزيونية : نهنئ الجمهور المصرى عقب التعادل مع أنجولا وتأهل الفراعنة إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم.

واستطرد أحمد حجازي: البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى حذر اللاعبين من البداية السيئة لكن رغبة اللاعبين وقدراتهم نجحت فى إدراك التعادل فى المباراة والسعي للفوز وتحقيق الثلاث نقاط.

وتابع أحمد حجازى: توجد العديد من الأخطاء في مباراة أنجولا وسوف نعمل على تصحيحها في المباراة القادمة أمام الجابون يوم الثلاثاء المقبل.

كيروش يهنئ لاعبي منتخب مصر

يذكر أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر وجه التهنئة للاعبي الفريق بعد التعادل مع أنجولا في تصفيات كأس العالم 2-2 والتأهل للمرحلة الفاصلة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

وقال كارلوس كيروش في تصريحات لفضائية “ اون تايم سبورتس”، أن لاعبي منتخب مصر قدموا مباراة بعقلية البطل و أحييهم على ذلك ".



وتابع: "ارتفاع الرطوبة ودرجات الحرارة في أنجولا أثرت على الفريق وتسببت في البداية السيئة للمنتخب".

واوصل:" العبرة بالنهايات وكنا الأفضل في الشوط الثاني وكان ليدن القدرة على إحراز الهدف الثالث".

وأكد كارلوس كيروش أن الهدف الأساسي هو التأهل لكأس العالم 2022 مشيرا إلى استغلال كأس العرب وأمم إفريقيا لتجهيز الفريق للمباراتين الفاصلتين في مارس المقبل.

وانتهت أحداث مباراة منتخب مصر ونظيره الأنجولي بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، في المباراة التي تقام على ملعب 11 نوفمبر ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.



تفاصيل المباراة



مارس منتخب أنجولا الضغط على مصر في الدقائق الأولى من المباراة، ووصل إلى منطقة جزاء الشناوي أكثر من مرة ولكن لم يهدد مرمى الفراعنة.

واستحوذ منتخب مصر على الكرة في الدقيقة 5 من عمر المباراة وحاول تنظيم هجمة يهدد بها مرمى أنجولا، أو يخطف هدف أول، ولكن أغلق منتخب أنجولا خطوط دفاعاته بإحكام.

وخرج ماتيوس جاليانو كوستا قائد منتخب أنجولا في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، بعد أن شارك في مباراته الأخيرة الدولية أمام منتخبنا الوطني.

وتألق الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في الدقيقة 17 من عمر المباراة ومنع دخول قذيفة قوية مرماه وحرم أنجولا من تسجيل هدف التقدم.

وأحدث مصطفى محمد لاعب منتخب مصر خطأ أمام منطقة جزاء الشناوي في الدقيقة 21، بعد تدخله بقوة على أحد لاعبي المنتخب الأنجولي، ومرت بسلام على مرمى الشناوي.

وشكل منتخب مصر الهجمة الأولى على مرمى أنجولا عن طريق محمد شريف في الدقيقة 23 من عمر المباراة الذي سدد كرة رائعة من فوق الحارس ولكنها علت المرمى وكان مصيرها خارج الملعب.

وفي دربكة دفاعية؛ ارتدت الكرة من دفاعات منتخب مصر إلى هيلتر كوشتا لاعب أنجولا، وأسكنها الشباك من تسديدة قوية على يمين الشناوي، وأعلن عن الهدف الأول لمنتخب أنجولا.

وتدخل أكرم توفيق لاعب منتخب مصر على لاعب أنجولا، وأسقطه داخل منطقة الجزاء، وتصدى ايمبالا انزولا للكرة وسدد الكرة في مرمى الشناوي لتصبح النتيجة 2-0 للغزلان السوداء، إلي أن تمكن المنتخب المصري من تقليص الفارق بهدف في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع وذلك بتسديدة بأقدام محمد النني.



أجرى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر تبديلان في بداية شوط المباراة الثاني بخروج مصطفى محمد ونزول مروان حمدي، وخروج عبد الله السعيد ونزول حمدي فتحي.

اعتدى لاعب منتخب أنجولا على كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، خلال المباراة التي تقام على ملعب استاد 11 نوفمبر، ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.