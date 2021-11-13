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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

للمرحلة الأولى.. مدبولي يوجه بتوفير 30 مليون جنيه لمشروع تطوير قرية عامر

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى يتفقد عدد من المشروعات

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أثناء زيارته لمحافظة السويس، اليوم، محطتي رفع صرف صحي "زرب" القديمة والجديدة.

 

واستمع رئيس الوزراء، خلال جولته بمحطة الصرف الصحي، لشرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول مشروعات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها حاليا على مستوى محافظات الجمهورية.

 

وأشار إلى أنه جار حاليا تنفيذ 210 محطات معالجة صرف صحي، بطاقة إجمالية 6 ملايين متر مكعب يوميا، تخدم ما يقرب من 40 مليون مواطن.

ولفت إلى أن عدد محطات الصرف الصحي، التي تعمل حاليا تصل إلى 400 محطة، بزيادة تصل إلى 180 محطة خلال السنوات السبع الأخيرة، مشيرا إلى أن محطات معالجة الصرف الصحي الجديدة، موزعة على جميع محافظات مصر، ويصل إجمالي طاقات محطات معالجة مياه الصرف الصحي إلى 23 مليون متر مكعب مياه يوميا.

من جانبه، أشار المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنه فيما يتعلق بمحطة رفع صرف صحي "زرب" القديمة التي تقع بحي السويس، فهي تخدم مساحة 802 فدان، كما تقدم الخدمة لكثافة سكانية تقدر بنحو 63618 نسمة، ويبلغ قطر المجمع الداخل إلى المحطة 450مم، وقطر خط الطرد 700مم بطول 4435 م، ويصب على المحطة تصرفات محطات بورتوفيق 1 و2، والسواحل، وشبكات حي السويس ونقطة مصب المحطة إلى مجمع خطوط الطرد الرئيسي القديم " برك الأكسدة".

وأوضح المهندس رسلان أنه تم إنشاء المحطة في عام 1978، وبمرور الوقت أصبحت متهالكة وبحالة سيئة، حيث كان يوجد بها 3 طلمبات 250 ل/ث تصرف إجمالي 20 ألف م3/ يوم، إلى أن توقفت تماما عن العمل منذ عام 1993، وهو ما دعا إلى عمل إحلال وتجديد للمحطة، حيث أصبح عنبر الطلمبات يحتوي على 3 طلمبات تصرف 250 ل/ث لكل طلمبة، ويصل أقصى تصرف للمحطة 34 ألف م3/ يوم.

 

وأكد أنه تم الانتهاء من عمليات الإحلال والتجديد ودخول المحطة الخدمة مرة أخرى، وتعمل المحطة حاليا كاحتياطي للمحطة الجديدة، ويتم تشغيلها في أوقات الذروة.

كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه محطة رفع صرف صحي زرب الجديدة، والتي تقع بحي السويس وتخدم مساحة 802 فدان، وكثافة سكانية تقدر بنحو 63618 نسمة، والتي يبلغ قطر المجمع الداخل إليها 1000مم، وقطر خط الطرد 600مم بطول 4435م، وكان تصرف المحطة قبل الإحلال والتجديد يبلغ 20 ألف م3/ يوم،
 

ولم تكن تلاحق التصرفات الواردة في نطاق الخدمة، إلا أنه بعد الانتهاء من عمليات الإحلال والتجديد، تم رفع الطاقة التصميمية من 20 ألف م3/ يوم إلى أكثر من 90 ألفا.



وخلال تفقده لمحطتي الصرف الصحي زرب القديمة والجديدة، وجه رئيس الوزراء بتوفير 30 مليون جنيه كمرحلة أولى لتطوير قرية عامر، والصرف المغطى بمدينة الشيخ خليفة بن زايد السكنية.

رئيس الوزراء صرف صحي السويس مدبولى قرية عامر

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