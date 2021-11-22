كمونة: كيروش يحاول اثبات شخصيته باستبعاد اللاعبين الكبار.. وهؤلاء استحقوا التواجد في كأس العرب

علق سمير كمونة نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر على قائمة الفراعنة في كأس العرب التي اختارها البرتغالي كارلوس كيروش.



وقال كمونة في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" عبر فضائية ETC: "القائمة معقولة، مشكلة كيروش هي استبعاد لاعبين كبار ولا أعرف ما السبب وراء ذلك".



وأضاف: "الجهاز الفني ممتاز وعلى أعلى مستوى، وكيروش لديه سيرة ذاتيه قوية، ولكنه يريد اثبات شخصيته باستبعاد اللاعبين الكبار في كل معسكر".



وأشار: "أؤيد ضم عدد من اللاعبين الجدد في كأس العرب، بالإضافة للاعبين الذين لا يشاركون بصفة أساسية، لكنني كنت أتمنى انضمام رمضان صبحي وحسين الشحات".



وأكمل: "نحن نتحدث في الصالح العام، وهناك بعض اللاعبين كان يجب أن يكون لهم دور في كأس العرب، خاصة وأن البطولة ستكون اختبار هام لهم".



واختتم: "في النهاية هي وجهات نظر فنية، وهو الذي لديه الرؤية الأصح بالنسبة لوجهات النظر الفنية".