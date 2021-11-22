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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كمونة: كيروش يحاول اثبات شخصيته باستبعاد اللاعبين الكبار.. وهؤلاء استحقوا التواجد في كأس العرب

كيروش
كيروش

علق سمير كمونة نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر على قائمة الفراعنة في كأس العرب التي اختارها البرتغالي كارلوس كيروش.


وقال كمونة في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" عبر فضائية ETC: "القائمة معقولة، مشكلة كيروش هي استبعاد لاعبين كبار ولا أعرف ما السبب وراء ذلك".


وأضاف: "الجهاز الفني ممتاز وعلى أعلى مستوى، وكيروش لديه سيرة ذاتيه قوية، ولكنه يريد اثبات شخصيته باستبعاد اللاعبين الكبار في كل معسكر".


وأشار: "أؤيد ضم عدد من اللاعبين الجدد في كأس العرب، بالإضافة للاعبين الذين لا يشاركون بصفة أساسية، لكنني كنت أتمنى انضمام رمضان صبحي وحسين الشحات".


وأكمل: "نحن نتحدث في الصالح العام، وهناك بعض اللاعبين كان يجب أن يكون لهم دور في كأس العرب، خاصة وأن البطولة ستكون اختبار هام لهم".


واختتم: "في النهاية هي وجهات نظر فنية، وهو الذي لديه الرؤية الأصح بالنسبة لوجهات النظر الفنية".

سمير كمونة الأهلى منتخب مصر كارلوس كيروش كأس العرب

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