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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 25-11-2021

توقعات الأبراج وحظك
توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 25-11-2021

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 25-11-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

 

برج الحمل 
عاطفيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الحب يمدك بروح الود وبطاقة عاطفية أخاذة وتنطلق رغبة في العطاء.
مهنيا واجتماعيا: اتبع حدسك فأنت اليوم تحلل جيدا وقد يخدمك الحظ بصورة كبيرة.

 

برج الثور
مهنيا وعائليا: القمر في مربع برجك قد يجعلك تميل نحو استعادة خبرات مؤلمة أو ذكريات حزينة، استفد مما مضى بشرط أن تقاوم الحزن والرغبة في التمرد.
عاطفيا واجتماعيا: تميل لإلقاء اللوم والعتاب على من حولك.. لا تبالغ في ذلك وحاول أن تتفهم وجهة نظر الآخرين.

 

برج الجوزاء
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمدك بروح مرحة تسهل عليك الاقتراب ممن حولك.
مهنيا وماليا: اليوم تحسن التصرف وتستطيع أن تحدد هدفك، بشرط أن تنتبه لحقوقك المالية والمهنية.

 

برج السرطان
مهنيا وماليا: تنافر القمر مع زحل في منزلي المال يطالبك اليوم أن تعتني بحساباتك وتدرس جيدا قراراتك كي تحقق مكاسب.
عاطفيا: فينوس في مواجهة برجك وقد يصيبك ذلك بالتشوش وعليك أن تراجع نفسك قبل كل كلمة.

 

برج الأسد
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يجعلك اليوم تشعر بقيمتك شكلا وموضوعا وتستعيد ثقتك بنفسك.
عاطفيا: القمر في برجك يزيدك تألقا وبهاءً في عيون الجنس الآخر، فقط تجنب المبالغة في الزهو بنفسك.

 

برج العذراء
عاطفيا وصحيا: تنافر القمر مع زحل بمنزلي الصحة قد يضعف طاقتك، ومن المهم أن تسترخي وتنظم جهودك.
مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الثاني عشر يدعوك للعمل في صمت ولاختيار كلماتك بعناية قبل أن تتكلم وتجنب العدائية وحافظ على الأسرار لتكون موضع ثقة.

 

برج الميزان
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يعدك بعلاقات قوية تربطك بالبعض وتحصل على دعمهم خاصة إذا كنت مشاركا لهم.
عاطفيا: رغم التشوش.. الشمس وعطارد بمنزل العلاقات يساعدانك على تحقيق تطور مثير في علاقة عاطفية ناشئة، أو تقوم بمبادرات مناسبة تقربك ممن تحب.

 

برج العقرب
مهنيا وماليا: القمر المعاكس يجعلك في حالة صعود وهبوط معنوي.. نظم أولوياتك وأفكارك، واصبر ليومين حتى تتحسن مزاجيا.
عاطفيا واجتماعيا: الأمر يتطلب أن تكون يقظا ولبقا ومن المهم ألا تتسرع في إعطاء وعود.

 

برج القوس
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يمنحك رغبة في المعرفة والاضطلاع والتعرف على جديد، ويساعدك ذلك على التطور وتحقيق مكاسب.
عاطفيا: تبدو اليوم مشرقا وتمتلئ عذوبة وقد تجمعك رحلة أو سفر بمن تحب.

 

برج الجدي
اجتماعيا وعاطفيا: رغم الضغوط.. فينوس في برجك تجعلك تنعم بالسحر والتألق وتمنحك الأفلاك كل الحب بقوة وكرم.
مهنيا وماليا: تنافر القمر مع زحل في منزلي المال ينصحك بتنظيم نفقاتك، ومن المهم اليوم أن تخطط جيدا لخطواتك وللوفاء بالتزاماتك

 

برج الدلو
ماليا ومهنيا: تنصحك الأفلاك أن تعالج أمورك بحذر، وانتبه لحقوقك تفاديا للمشاكل.
عائليا وعاطفيا: القمر في مواجهة برجك يدفعك للعناد… لا ترفض الحوار مع شركاء الحياة وحاول أن تتواصل معهم بصورة أفضل

 

برج الحوت
عاطفيا واجتماعيا: فينوس بمنزل الأصدقاء تمنحك سحرا وتعدك بأوقات حلوة.
مهنيا وصحيا: تنافر القمر مع زحل في منزلي الصحة ينصحك بتنظيم جهودك، ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد

 

الأبراج خبيرة الابراج اليوم الخميس 25-11-2021 برج الحمل عبير فؤاد

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