توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 25-11-2021

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 25-11-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل

عاطفيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الحب يمدك بروح الود وبطاقة عاطفية أخاذة وتنطلق رغبة في العطاء.

مهنيا واجتماعيا: اتبع حدسك فأنت اليوم تحلل جيدا وقد يخدمك الحظ بصورة كبيرة.

برج الثور

مهنيا وعائليا: القمر في مربع برجك قد يجعلك تميل نحو استعادة خبرات مؤلمة أو ذكريات حزينة، استفد مما مضى بشرط أن تقاوم الحزن والرغبة في التمرد.

عاطفيا واجتماعيا: تميل لإلقاء اللوم والعتاب على من حولك.. لا تبالغ في ذلك وحاول أن تتفهم وجهة نظر الآخرين.

برج الجوزاء

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمدك بروح مرحة تسهل عليك الاقتراب ممن حولك.

مهنيا وماليا: اليوم تحسن التصرف وتستطيع أن تحدد هدفك، بشرط أن تنتبه لحقوقك المالية والمهنية.

برج السرطان

مهنيا وماليا: تنافر القمر مع زحل في منزلي المال يطالبك اليوم أن تعتني بحساباتك وتدرس جيدا قراراتك كي تحقق مكاسب.

عاطفيا: فينوس في مواجهة برجك وقد يصيبك ذلك بالتشوش وعليك أن تراجع نفسك قبل كل كلمة.

برج الأسد

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يجعلك اليوم تشعر بقيمتك شكلا وموضوعا وتستعيد ثقتك بنفسك.

عاطفيا: القمر في برجك يزيدك تألقا وبهاءً في عيون الجنس الآخر، فقط تجنب المبالغة في الزهو بنفسك.

برج العذراء

عاطفيا وصحيا: تنافر القمر مع زحل بمنزلي الصحة قد يضعف طاقتك، ومن المهم أن تسترخي وتنظم جهودك.

مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الثاني عشر يدعوك للعمل في صمت ولاختيار كلماتك بعناية قبل أن تتكلم وتجنب العدائية وحافظ على الأسرار لتكون موضع ثقة.

برج الميزان

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يعدك بعلاقات قوية تربطك بالبعض وتحصل على دعمهم خاصة إذا كنت مشاركا لهم.

عاطفيا: رغم التشوش.. الشمس وعطارد بمنزل العلاقات يساعدانك على تحقيق تطور مثير في علاقة عاطفية ناشئة، أو تقوم بمبادرات مناسبة تقربك ممن تحب.

برج العقرب

مهنيا وماليا: القمر المعاكس يجعلك في حالة صعود وهبوط معنوي.. نظم أولوياتك وأفكارك، واصبر ليومين حتى تتحسن مزاجيا.

عاطفيا واجتماعيا: الأمر يتطلب أن تكون يقظا ولبقا ومن المهم ألا تتسرع في إعطاء وعود.

برج القوس

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يمنحك رغبة في المعرفة والاضطلاع والتعرف على جديد، ويساعدك ذلك على التطور وتحقيق مكاسب.

عاطفيا: تبدو اليوم مشرقا وتمتلئ عذوبة وقد تجمعك رحلة أو سفر بمن تحب.

برج الجدي

اجتماعيا وعاطفيا: رغم الضغوط.. فينوس في برجك تجعلك تنعم بالسحر والتألق وتمنحك الأفلاك كل الحب بقوة وكرم.

مهنيا وماليا: تنافر القمر مع زحل في منزلي المال ينصحك بتنظيم نفقاتك، ومن المهم اليوم أن تخطط جيدا لخطواتك وللوفاء بالتزاماتك

برج الدلو

ماليا ومهنيا: تنصحك الأفلاك أن تعالج أمورك بحذر، وانتبه لحقوقك تفاديا للمشاكل.

عائليا وعاطفيا: القمر في مواجهة برجك يدفعك للعناد… لا ترفض الحوار مع شركاء الحياة وحاول أن تتواصل معهم بصورة أفضل

برج الحوت

عاطفيا واجتماعيا: فينوس بمنزل الأصدقاء تمنحك سحرا وتعدك بأوقات حلوة.

مهنيا وصحيا: تنافر القمر مع زحل في منزلي الصحة ينصحك بتنظيم جهودك، ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد