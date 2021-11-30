وزير الخارجية الأمريكي: ندعم الاتحاد الأوربي في مواجهة روسيا البيضاء

أكد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، دعم بلاده للاتحاد الأوربي "في مواجهة النظام الحاكم في روسيا البيضاء واستغلاله للمهاجرين المعرضين للأذى".



وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن هذا جاء خلال اتصال هاتفي بين بلينكن ومايكل لينهارت وزير الخارجية النمساوي، حيث أكدا الأهمية الحيوية للعلاقات عبر الأطلسي من أجل أمن أوربا ورخائها وكذلك الولايات المتحدة والعالم.



وأضاف المتحدث أن "بلينكن ولينهارت طالبا رئيس روسيا البيضاء بالعمل فورا لبحث قضية حرمان المواطنين من حقوق الإنسان والحريات الأصيلة، وهي القضية المركزية المسببة للعقوبات الأوربية المفروضة على روسيا البيضاء".



وعبَّر بلينكن عن عميق تقديره للدعم النمساوي لسيادة أوكرانيا وتكامل أراضيه، ولدعم النمسا منح عضوية الاتحاد الأوربي لست دول غربية أخرى في البلقان.