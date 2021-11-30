صحف الكويت.. إجراءات صحية في المنافذ البرية والبحرية للبلاد.. وميسي يفوز بالكرة الذهبية.. وفايزر تزف بشرى سارة للجميع بشأن متحور أوميكرون

البيت الأبيض: هدفنا عودة إيران للالتزام الكامل بالاتفاق النووي

بايدن: «لا داعي للهلع» من «أوميكرون».. ولا قيود جديدة على الرحلات

استقالة المدير التنفيذي لـ «تويتر» جاك دورسي

سلطت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم، الثلاثاء ، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي.

فقد ذكرت صحيفة “الراي” الكويتية أن جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، قالت إن هدف الولايات المتحدة هو عودة إيران للالتزام الكامل بالاتفاق النووي الذي أبرمه الرئيس السابق باراك أوباما عام 2015.

واستؤنفت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا اليوم بعد توقف دام خمسة أشهر.

كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد انسحب من الاتفاق الذي أدى لرفع عقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية.

وأعاد ترامب فرض عقوبات على إيران التي وسعت بعد ذلك نطاق عملها النووي تدريجيا.

من ناحية أخرى، قالت جين ساكي إن الولايات المتحدة لا تعيد النظر في خطة للسحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية بعد هبوط في أسعار الخام مرتبط بظهور متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال في خطاب ألقاه في البيت الأبيض: «لا داعي للهلع» من انتشار المتحورة الجديدة أوميكرون، مشددا على أنه لا يتوقع «في هذه المرحلة» فرض قيود جديدة على الرحلات الدولية أو إجراءات حجر في الولايات المتحدة.

ودعا الأمريكيين إلى التطعيم أو تلقي جرعاتهم المعززة، وكذلك وضع القناع في الداخل، معتبرا أن المتحورة الجديدة ستظهر «عاجلاً أم آجلاً» في الولايات المتحدة.

وأكد ردا على سؤال حول فرض قيود إضافية: «لا أتوقع ذلك في هذه المرحلة».

ولفتت الصحيفة أيضا إلى إعلان شركة تويتر استقالة جاك دورسي من منصبه مديراً تنفيذياً للشركة، على أن يخلفه باراج أجاراوال، الذي كان يشغل منصب المدير التقني لمنصة التواصل الاجتماعي.

وقالت الشركة في بيان رسمي، إن دورسي سيظل عضواً بمجلس إدارتها حتى 2022، فيما نشر دورسي تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، يعلن خلالها الخبر بشكل رسمي.

بينما سلطت صحيفة “القبس” الأضواء على نبأ رياضي شغل كل عشاق الساحرة المستديرة في العالم، وهو تتويج أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية التي تقدمها مجلة “فرانس فوتبول” لأفضل لاعب في العالم، وذلك للمرة السابعة في تاريخه.

وسبق لنجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن توج بالجائزة 6 مرات، حيث فاز بها 4 مرات على التوالي بين عامي 2009 و2012 في إنجاز لم يحدث مسبقاً في تاريخ الجائزة.

فوزه بالجوائز الـ4 الأولى، جاء نتيجة قيادته برشلونة لفترة نجاحات ذهبية في عهد بيب جوارديولا مدرب برشلونة السابق، خلال الفترة مابين 2008 و2012.

كما حصد ليو الجائزة في 2015، حيث كانت الكرة الذهبية الخامسة في مسيرته وكان أول لاعب يصل لهذا الرقم قبل أن يعادله البرتغالي كريستيانو رونالدو لاحقا عام 2017.

أما عام 2019 فقد شهد تتويج ليو بالكرة السادسة في مشواره، قبل أن يفوز هذا العام بالجائزة للمرة السابعة.

ونوهت الصحيفة أيضا إلى ما صرح به مصدر لصحيفة “القبس” بأن الأجهزة العاملة في المطار تواصل تطبيق قرار منع دخول غير الكويتيين القادمين من بعض الدول الأفريقية، سواء كان القدوم مباشرة أو عن طريق دول أخرى ما لم يقيموا خارج تلك الدول 14 يوماً على الأقل.

وأشار إلى أن القطاعات رفعت درجة استعداداتها الصحية واللوجستية لمتابعة حركة القادمين إلى البلاد، موضحا أن هناك تواصلا على مدار الساعة مع السلطات الصحية لرصد تداعيات المتحور «أوميكرون».

وفيما تتواصل التحذيرات والإجراءات الاحترازية لمواجهة تطورات المتحور «أوميكرون»، وسط استنفار إقليمي وانتشار متسارع له، وإيقاف بعض رحلات الطيران المدني من بعض الدول، جدد مصدر مطلع في وزارة الصحة لـ “القبس” التأكيد أن الوضع الوبائي المحلي يواصل التحسن الملحوظ، قياسا بالأشهر الماضية، مشيرا إلى أن تكثيف الرقابة الصحية في المنافذ على القادمين سيمنع ظهور المتحورات في الكويت.

ولفتت الصحيفة أيضا إلى قيام شركة فايزر ببدء العمل على نسخة جديدة من لقاحها المضاد لكوفيد-19 تستهدف المتحور «أوميكرون» في حال لم يكن اللقاح المتداول حاليًا فعّالًا في الحماية من هذه النسخة الجديدة، حسبما أعلن رئيس الشركة ألبيرت بورلا.

وقال في مقابلة مع محطة «سي ان بي سي» الأمريكية: «لا يزال هناك الكثير من الغموض بشأن المتحور الجديد الذي رصد في جنوب أفريقيا ووصفته منظمة الصحة العالمية بأنه مُقلق».

وأكد بورلا أن القرص المضاد لكوفيد-19 الذي طوّرته «فايزر» لمعالجة المرض وأظهر فاعلية بنسبة 89% لتجنيب دخول المستشفى أو الوفاة خلال التجارب السريرية، تمّ تطويره مع فكرة أن متحورات للفيروس قد تظهر.

وأضاف: «أنا واثق جدًا جدًا من قدرة (العقار) على مواجهة كلّ المتحورات ومنها أوميكرون».

وتابع: “يجب أن نتذكّر أن الوضع مختلف عندما يكون لديكم علاج يتيح انخفاض نسبة المصابين بكوفيد-19 والذين يدخلون المستشفى من عشرة إلى شخص واحد فقط”.

وابتكرت فايزر سابقًا نسختين جديدتين من لقاحها لمواجهة متحورات دلتا وبيتا، إلّا أنهما لم تُستخدما.

وأكّد بورلا أنه في حال استدعت الحاجة «سيكون لدينا لقاح جدي في غضون 95 يومًا»، مشيرا إلى أن الشركة تمتلك القدرات، عند الحاجة، لانتاج أربعة مليارات جرعة العام المقبل.

وكانت شركة «موديرنا» أعلنت أنها تنوي تطوير جرعة معزّزة من اللقاح مخصصة للحماية من متحور أوميكرون.

بينما لفتت صحيفة “النهار” الكويتية إلى تعرض مناطق بغرب تركيا أمس، الاثنين، لعاصفة شديدة تمثلت في هبوب رياح قوية؛ مما تسبب في أضرار مادية وإصابات، وتعطيل حركة السفن في مضيق البوسفور.

وذكرت وسائل إعلام حكومية أن الضحايا يتوزعون على مدينة إسطنبول (4)، ومدينة زنغولداق (1)، مشيرة إلى تسجيل خسائر مادية كبيرة في كل من بورصة وكوجالي وإزمير.

وتداول ناشطون أتراك فيديوهات "مروعة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت اقتلاع الرياح لعدد من واجهات المحال وأعمدة الكهرباء، إلى جانب برج الساعة الذي يقع عند مدخل المنطقة الحرة في إسطنبول.

وبينما ارتفعت سرعة الرياح إلى 130 كيلومترا في الساعة في إسطنبول، ذكرت صحيفة "حرييت" أن العاصفة اقتلعت الأسقف والأشجار في بعض المناطق، وأدت أيضا إلى انقلاب عدد من الشاحنات على الطرق السريعة.

وأصدرت "المديرية العامة للأرصاد الجوية" بيانا حذرت فيه من استمرار الرياح القوية مع ساعات الليل، واليوم، الثلاثاء.

وجاء في بيانها: "من الضروري توخي الحذر والحذر تجاه السلبيات، مثل تطاير الأسقف وسقوط الأشجار، وغازات المداخن والاضطرابات في النقل التي يمكن أن تسببها الرياح القوية والعواصف".

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن السلطات التركية أغلقت مضيق البوسفور أمام عبور السفن اعتبارا من الساعة 14.30 بالتوقيت المحلي.

وأشار بيان نشرته المديرية العامة لسلامة السواحل عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنه تم وقف حركة السفن في الاتجاهين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتصدرت عدّة وسوم قائمة التداول في تركيا، من بينها "#istanbul"، و"#Fırtına"، التي تعني عاصفة بالعربية، حيث يغرد عليها الآلاف من المستخدمين في تركيا بنشر مقاطع فيديو تظهر أضرار العاصفة وتكشف عن مستجداتها.

ولفتت أيضا إلى إدانة واستنكار وزارة الخارجية الكويت بأشد العبارات اقتحام رئيس الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل الفلسطينية.

وقالت الخارجية في بيان لها إن هذا الاقتحام يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين ‏ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية وإمعانا في محاولة تهويد الحرم الإبراهيمي وتكريس السيطرة عليه واستمرارا لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على حقوق الشعب الفلسطيني و مقدساته.

وناشدت المجتمع الدولي التحرك الفوري لتوفير الحماية للمقدسات، وإجبار قوة الاحتلال الإسرائيلي على وقف هذه الانتهاكات الصارخة، والحفاظ على حرمة الأماكن المقدسة وحماية الشعب الفلسطيني الشقيق.