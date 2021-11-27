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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قلق دولي وإقليمي بسبب متحور كورونا "أوميكرون"..بريطانيا تدرج حركة حماس في قائمة الإرهاب.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مصر ترفع درجة الاستعدادات بالحجر الصحي في جميع المنافذ
رسميا.. بريطانيا تدرج حركة حماس في قائمة الإرهاب
أمريكا تؤيد تصنيف أستراليا حزب الله منظمة إرهابية
التحالف ينشر صورًا استخبارية وفضائية لاستهداف دار الرئاسة في صنعاء
ماكرون يزور الإمارات والسعودية وقطر أوائل ديسمبر
إحباط هجوم أمام مقر وزارة الداخلية التونسية
موديرنا تعتزم تطوير جرعة معززة مضادة للمتحور الجديد
أمريكا: كل الخيارات مطروحة بشأن الحشد العسكري الروسي قرب أوكرانيا‎‎

 

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وذكرت صحيفة "الوطن" أن وزارة الصحة المصرية أعلنت رفع درجة الاستعدادات بالحجر الصحي في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية مع رفع مستوى التحقق من خلو القادمين للبلاد من أي إصابات محتملة.

وقالت "الراي" إن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في مصر أعلنت تعليق حركة الطيران المباشر من وإلى جنوب أفريقيا، على خلفية تفشي متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" هناك.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "القبس" أن وزارة الداخلية البريطانية أعلنت إدراج حركة "حماس" بشكل رسمي، ضمن قائمة منظمات الإرهاب المحظورة في المملكة المتحدة.

وقالت "الأنباء" إن وزارة الخارجية الأمريكية رحبت بقرار أستراليا تصنيف حزب الله منظمة إرهابية، مؤكدة أهمية عدم الفصل بين الجناح العسكري والجناح السياسي لحزب الله.

وأشارت "الوطن" إلى أن  قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن نشرت مجموعة من الصور الاستخبارية والفضائية، توضح عملية استهداف معسكر دار الرئاسة في صنعاء فجر الجمعة، لافتة إلى أن الصور توضح آثار ما بعد القصف لاستهداف طائرات التحالف عملية نقل أسلحة من المنشأة السرية، بعد استهداف التحالف لها قبل يومين,

وقالت "الجريدة" إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى منطقة الخليج في زيارة رسمية تشمل: قطر، والسعودية، والإمارات، بين يومي الثالث والرابع من ديسمبر المقبل.

وأشارت "الراي" إلى أن وزارة الداخلية التونسية أعلنت إحباط هجوم إرهابي بعد القبض على رجل طعن رجل أمن أمام مقر الوزارة، وحاول اقتحامها، فيما أعلنت الوازرة أن الرجل يعتبر إرهابيًا.

دوليًا، ذكرت "الوطن" أن منظمة الصحة العالمية، صنفت المتحورة الجديدة لكورونا التي رصدت أول مرة في جنوب إفريقيا "مقلقة" وأطلقت عليها اسم أوميكرون، مؤكدةً أنها تحتوي هذه المتحورة على عدد كبير من الطفرات، بعضها مقلق.

وقالت "الجريدة" إن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، اجتمعوا بشكل عاجل أمس الجمعة لبحث خطر المتحورة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب إفريقيا، أوصوا الدول الـ27 في الاتحاد بتعليق الرحلات الآتية من هذه المنطقة.

ونقلت "الراي" عن شركة موديرنا الأمريكية للأدوية قولها إنها ستطور جرعة معززة ضد متحورة فيروس كورونا الجديدة أوميكرون، مضيفة أن هذه واحدة من ثلاث استراتيجيات تعمل عليها الشركة لمواجهة التهديد الجديد، بينها جرعة أعلى من لقاحها المستخدم حاليا.

وأفادت "القبس" بأن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا كارين دونفريد قالت، إن كل الخيارات مطروحة فيما يتعلق بكيفية الرد على الحشد العسكري الروسي ”الكبير وغير المعتاد“ قرب الحدود مع أوكرانيا.

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