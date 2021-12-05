ضبط 75 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأسيوط

تمكنت ادارة مراقبة الاغذية بمديرية الصحه باسيوط بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية باسيوط من ضبط ٧٥ طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي و طن ملح سياحات محظور استخدامه وخمسين لتر خل صناعي محظور استخدامه و50 كيلو جرام ملح ليمون محظور استخدامه وحوالي ٢٠٠ برميل محظور استخدامه بأحد المنشآت الغير مرخصة بقرية النخيلة مركز ابوتيج اسيوط

جاء ذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها مديرية الصحة بالتنسيق مع الرقابة على أماكن بيع وتداول المنتجات الغذائية في نطاق قري ومدن محافظة اسيوط للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنه للمستهلك .

وفي هذا الإطار تم التنسيق مع فرع هيئة الرقابة الادارية باسيوط وادارة مراقبة الاغذية بمديرية الصحه وتم تشكيل لجنة بقيادة ضباط الرقابة الادارية واعضاء ادارة مراقبة الاغذية بمديرية الصحه وتم المرور على أماكن بيع المواد الغذائية و ضبط حوالي ٧٥ طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وحوالي واحد طن ملح سياحات محظور استخدامه وخمسين لتر خل صناعي محظور استخدامه وخمسين كيلو جرام ملح ليمون محظور استخدامه وحوالي ٢٠٠ برميل محظور استخدامه، بأحد الاماكن الغير مرخصة بقرية النخيلة مركز أبوتيج.



وأكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحه العامه والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

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