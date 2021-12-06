عامر عامر حارس سيراميكا كليوباترا: كنت قريبا من الانضمام للأهلي في 2019 ولكن

أكد عامر عامر، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، أنه كان قريبًا من الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي، أكثر من مرة خلال السنوات الماضية.

وقال عامر عامر، في تصريحات تليفزيونية لقناة الحياة: «كانت هناك مفاوضات من جانب النادي الأهلي معي أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، أبرزها عام 2019، حيث كنت قريبًا من ارتداء القميص الأحمر».

وأضاف حارس مرمى سيراميكا كليوباترا: «الإصابة كانت سبب في عدم استكمال المفاوضات مع النادي الأهلي منذ سنتين».

وعن عدم انضمامه للمنتخب في الفترة الحالية، قال :«كنت أتمنى التواجد مع المنتخب في الفترة الماضية، خاصة أن عصام الحضري، مدرب حراس مرمى المنتخب تحدث معي، وقال لي (ركز في المباريات ولا تركز على النتائج)».

وأشار: «عصام الحضري، هو مثلي الأعلى في مركز حراسة المرمى محليًا، فهو من أعظم الحراس في تاريح مصر، والإيطالي بوفون، عالميًا».