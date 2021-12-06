كل ما تريد معرفته حول أوميكرون .. وتأثير اللقاح عليه

صنفت منظمة الصحة العالمية (WHO) سلالة جديدة من فيروس SARS-CoV-2 ويسمى أوميكرون ، المنتشرة في جنوب إفريقيا ، على أنها "متغير مثير للقلق".

تسمى هذه السلالة أوميكرون، وحددت مجموعة من فيروسات SARS-CoV-2 التي تنتمي إلى النسب B.1.1.529، كما تشير الدلائل الأولية إلى أن هذا المتغير قد يكون أكثر عدوى من متغير دلتا شديد العدوى، قد تكون اللقاحات الحالية أقل فعالية في الحماية ضدها.

هل أعراض أوميكرون مختلفة؟

وفقًا للمعهد الوطني للأمراض المعدية (NICD) في جنوب إفريقيا ، تم الإبلاغ عن "عدم وجود أعراض غير عادية" بعد الإصابة بـ متحور أوميكرون، ومع ذلك ، تسلط الدراسة الضوء على أنه ، كما هو الحال مع المتغيرات المعدية الأخرى مثل دلتا ، فإن بعض الأفراد لا يعانون من أعراض.

لا يمكن إثبات الارتباط الوبائي والسريري لـ أوميكرون بشكل كامل، العلماء غير قادرين على تحديد علاقة سببية مباشرة بين المرض وأي تفشي، بدأت جنوب إفريقيا بفحص خصائص الهروب المناعي للبشرة B.1.1.529 في بيئة معملية.

بالإضافة إلى ذلك ، سيوفر هذا نظرة ثاقبة لفعالية اللقاحات الحالية ضد أوميكرون، كما طورت المنظمة أيضًا نظامًا لمراقبة الاستشفاء والنتائج المتعلقة بـ B.1.1.529 في الوقت الفعلي، من خلال فحص البيانات ، سيكون من الممكن تحديد ما إذا كانت الطفرة مرتبطة بخطورة المرض أو تؤثر على فعالية الأدوية العلاجية التي يتم تناولها في المستشفيات .

المصدر boldsky