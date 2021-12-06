عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كل ما تريد معرفته حول أوميكرون .. وتأثير اللقاح عليه

أوميكرون
أوميكرون

صنفت منظمة الصحة العالمية (WHO) سلالة جديدة من فيروس SARS-CoV-2 ويسمى أوميكرون ، المنتشرة في جنوب إفريقيا ، على أنها "متغير مثير للقلق".

 

تسمى هذه السلالة أوميكرون، وحددت مجموعة من فيروسات SARS-CoV-2 التي تنتمي إلى النسب B.1.1.529، كما تشير الدلائل الأولية إلى أن هذا المتغير قد يكون أكثر عدوى من متغير دلتا شديد العدوى، قد تكون اللقاحات الحالية أقل فعالية في الحماية ضدها.

 

txt

رصد أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" في تايلاند

txt

مركز البحوث يكشف مفاجأة جديدة حول متحور أوميكرون.. فيديو

 

هل أعراض أوميكرون مختلفة؟ 

وفقًا للمعهد الوطني للأمراض المعدية (NICD) في جنوب إفريقيا ، تم الإبلاغ عن "عدم وجود أعراض غير عادية" بعد الإصابة بـ متحور أوميكرون، ومع ذلك ، تسلط الدراسة الضوء على أنه ، كما هو الحال مع المتغيرات المعدية الأخرى مثل دلتا ، فإن بعض الأفراد لا يعانون من أعراض.

 

لا يمكن إثبات الارتباط الوبائي والسريري لـ أوميكرون بشكل كامل، العلماء غير قادرين على تحديد علاقة سببية مباشرة بين المرض وأي تفشي، بدأت جنوب إفريقيا بفحص خصائص الهروب المناعي للبشرة B.1.1.529 في بيئة معملية. 

 

بالإضافة إلى ذلك ، سيوفر هذا نظرة ثاقبة لفعالية اللقاحات الحالية ضد أوميكرون، كما طورت المنظمة أيضًا نظامًا لمراقبة الاستشفاء والنتائج المتعلقة بـ B.1.1.529 في الوقت الفعلي، من خلال فحص البيانات ، سيكون من الممكن تحديد ما إذا كانت الطفرة مرتبطة بخطورة المرض أو تؤثر على فعالية الأدوية العلاجية التي يتم تناولها في المستشفيات .

المصدر boldsky

 

اوميكرون أعراض أوميكرون علاج فيروس كورونا لقاح كورونا اخبار الصحة

ترشيحاتنا

الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة التجارة في الأسلحة البيضاء بالقانون

رئيس عظيم.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى السيسي

عصام الشوالي معلقا على مباراة مصر والجزائر بـ كأس العرب

شهيد الغدر.. شاب يلقى حتفه أثناء دفاعه عن عرضه

بعد غياب 19 عاما.. يسرا في عرض مسرحي جديد بموسم الرياض

وزير العدل : الإرهاب صار ظاهرة عالمية ويجب مكافحة كل أشكاله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رغم تعاطف الخطيب .. شوبير يعلن خبرًا صادمًا بشأن كهربا في الأهلي

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

سقوط أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الإثنين

أمطار وعواصف والحرارة تصل لـ 9 درجات.. الطقس يكشر عن أنيابه

نصائح تحميك|خريطة زمنية لحالة الطقس حتى الخميس..تقلبات فجائية غير متوقعة

3 فئات.. الصحة تحدد موعد تلقي الجرعة الثالثة المعززة ضد كورونا.. تفاصيل

بداية عام 2022 ..زيادة أجور وعلاوات هذه الفئة من الموظفين..تفاصيل

طارق شوقي عن منظومة التعليم الجديد: الطلاب مبسوطين.. والأمور هتمشي لصالحهم|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد على السجادة الحمراء بمهرجان البحر الأحمر قبل ساعات من انطلاقه|شاهد

إنطلاق فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الروسى "جسر الصداقة - 4"‎‎

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر نوفمبر

التليفون أبو دايرة.. وسيلة الاتصال الوحيدة أيام زمان ولعبة جيل التسعينيات | نوستالجيا

فيديو

طلبات إحاطة بالجملة.. استدعاء وزير التعليم للرد على منهج رابعة ابتدائي

تزوجته وهو قاصر.. ترفض توثيق عقد زواجها من ابن خالتها وتطالبه بدفع 950 ألف جنيه

فيديوجراف.. زوجتي بتخوني بس بحبها .. شاهد كيف رد مبروك عطية

فيديوجراف.. تركوا أثرا كبيرا.. نجوم رحلوا في 2021

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

اﻟﻤﺰﻳﺪ