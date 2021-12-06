رصد أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" في تايلاند

رصدت السلطات الصحية في تاسلاند أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" في البلاد.

ونقل راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية عن أوباس كارنكاوينبونج، المدير العام لإدارة مكافحة الأمراض، قوله إن الحالة لمواطن أمريكي يبلغ من العمر 35 عاما، وقد وفد إلى البلاد عبر إسبانيا يوم 29 نوفمبر الماضي، إلا أنه يعاني من أعراض بسيطة، فيما تعكف السلطات الصحية حاليا على فحص الأشخاص المخالطين للحالة المصابة.



وكانت تايلاند قد حظرت دخول المسافرين من 8 دول إفريقية، باعتبارها ذات مخاطر عالية فيما يتعلق بمتحور "أوميكرون"، اعتبارا من الشهر الجاري.