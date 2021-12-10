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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب جالاتا سراي يعلن قراره النهائي بشأن تفعيل بند شراء مصطفى محمد

مصطفى محمد لاعب
مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك المعار إلى جالاتا سراي

أعلن فاتح تريم المدير الفني لفريق جالاتا سراي التركي، قراره النهائي، بشأن تفعيل بند شراء مصطفى محمد مهاجم الفريق، المعار من نادي الزمالك.

وقال فاتح تريم في تصريحات صحفية، أمس الخميس، عقب مواجهة جالاتا سراي ونابولي في الدوري الأوروبي:" تحدثت مع رئيس النادي في هذا الأمر، وسيتم تفعيل بند شراء مصطفى محمد".

الزمالك يتحرك لإعادة مصطفى محمد بعد فتوى الفيفا

حسين ياسر المحمدي في حوار لـ صدى البلد: "القاضية ممكن" سر تراجع مستوى أفشة.. ورفضت التوسط لانتقال مصطفى محمد إلى السيتي.. وهذا موقفي من خوض انتخابات الزمالك

 

وانضم مصطفى محمد إلى جالاتا سراي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من الزمالك لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء، مقابل 4 ملايين دولار.

 

ويحق لـ جالاتا سراي، تفعيل بند شراء مصطفى محمد من الزمالك، قبل نهاية العام الجاري.

 

مصطفى محمد يرفض عرضا من السد القطري:

 

في سياق متصل، كشف الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج :"بوكس تو بوكس" على فضائية "ETC عن تلقي مصطفى محمد عرضا مغريا من نادي السد القطري للانضمام إلى صفوفه في الموسم المقبل بعد نهاية إعارته لجالطة سراي التركي.


وأضاف شبانة أن قيمة العرض لمصطفى محمد خيالي حيث سيحصل اللاعب على راتب تاريخي يصل إلى 4 ملايين دولار في الموسم الواحد لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب اللاعب.

 

وتبلغ القيمة التسويقية لـ مصطفى محمد 6 ملايين يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

 

مصطفي محمد الزمالك فاتح تريم جالاتا سراي السد القطري

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