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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يتحرك لإعادة مصطفى محمد بعد فتوى الفيفا

مصطفي محمد
مصطفي محمد

أكد الإعلامي محمد شبانة  أن مسئولي نادي الزمالك فتحوا خط مفاوضات قوي مع جالطة سراي التركي لعودة مصطفى محمد مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


وأضاف شبانة  عبر برنامجه "بوكس تو بوكس" على فضائية etc أن إدارة الزمالك تواصلت مع الوسيط في الصفقة وتفاوضوا بشكل رسمي لقطع إعارة اللاعب وإعادته في يناير المقبل.


وتابع أن إدارة الزمالك حصلت على فتوى من الاتحاد الدولي لكرة القدم بإمكانية إعادة اي لاعب معار وقيده في قائمة الفريق خلال ميركاتو الشتاء وسط عقوبة القيد الموقعة على النادي من الأساس وعدم التمكن من قيد أي صفقات جديدة.


وأتم أنه على أن جالطة سراي التركي طلب الحصول على 500 ألف دولار نظير إعادة اللاعب إلى الزمالك بسبب دفعهم مليوني دولار لاستعارة اللاعب لمدة موسم ونصف وقضى اللاعب منهم موسم حتى الآن حيث انضم لجالطة سراي في يناير الماضي.

الزمالك مصطفي محمد نادي الزمالك جالطة سراي

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