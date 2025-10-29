مجاهد نصار: حياة كريمة تجسيد لرؤية السيسي في بناء الإنسان وتنمية الريف المصري

أشاد النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول مبادرة "حياة كريمة"، مؤكدًا أنها تمثل واحدة من أعظم وأضخم مشروعات تنمية الريف على مستوى العالم، وتجسد رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء الإنسان المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة بين المدن والقرى.

وأوضح نصار، في تصريح صحفي له اليوم أن المبادرة تعد نموذجًا فريدًا للتنمية الشاملة، حيث تستهدف تحسين مستوى المعيشة والخدمات والبنية التحتية في القرى المصرية، بما يشمل الصحة والتعليم والإسكان والطرق والمياه والصرف والتمكين الاقتصادي، مؤكدًا أن هذا المشروع الوطني العملاق يعكس إرادة سياسية واعية وضعت المواطن المصري في قلب أولويات الدولة.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إشادة رئيس الوزراء خلال كلمته بمؤتمر المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) تعكس اعتزاز الدولة المصرية بمسار الإصلاح والحوكمة ومكافحة الفساد، وهو ما يتكامل مع أهداف مبادرة "حياة كريمة" في تحقيق الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد العامة.

وأكد النائب أن، تولي مصر رئاسة منظمة الإنتوساي لثلاث سنوات يمثل اعترافًا دوليًا بدور الدولة في تعزيز النزاهة والرقابة المالية، مشددًا على أن قيادة مصر لهذه المنظمة تعكس ثقة المجتمع الدولي في خبرة مؤسساتها الرقابية وقدرتها على قيادة العمل الدولي المشترك في هذا المجال.

واختتم النائب مجاهد نصار، مؤكدًا أن مبادرة حياة كريمة ستظل عنوانًا لعهد الرئيس السيسي، الذي نجح في تحويل التنمية من شعارات إلى واقع ملموس يعيشه المواطن في كل قرية ونجع، مشيرًا إلى أن المشروع أصبح رمزًا عالميًا للنهضة الريفية وتحقيق الكرامة الإنسانية للمواطن المصري.