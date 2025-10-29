قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد 10 سنوات على رحيلها.. عرض فيلم إمبراطورية م لفاتن حمامة فى دور العرض السعودية
عبدالفتاح الطاروطي يُعلّق على بيان نقابة القرّاء وأخطاء تلاوة الدكتور أحمد نعينع
منتخب ناشئي اليد يواجه إسبانيا في نصف نهائي بطولة العالم بالمغرب
تعديل في مواعيد مباريات كأس السوبر المصري بالإمارات
الصحة: خريطة إلكترونية ذكية تعمل على توثيق مشاريع تمكين المرأة على مدى 10 سنوات
بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية.. بنك كندا يخفض الفائدة مجددا
بدلاء الأهلي أمام بتروجيت في الدوري المصري
السكة الحديد تُعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي من منتصف ليل الغد
مرصد الأزهر: سلطات الاحتلال تواصل تديين التعليم لترسيخ الهوية الصهيونية في الأراضي المحتلة
القانون يلزم الناخب باختيار العدد المقرر من المرشحين بانتخابات النواب 2025
رئيس غينيا الاستوائية يشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
السفير الفرنسي بالقاهرة يزور مصابي غزة بالعريش ويشيد بشجاعة سيدة فلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مجاهد نصار: حياة كريمة تجسيد لرؤية السيسي في بناء الإنسان وتنمية الريف المصري

مجاهد نصار
مجاهد نصار
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول مبادرة "حياة كريمة"، مؤكدًا أنها تمثل واحدة من أعظم وأضخم مشروعات تنمية الريف على مستوى العالم، وتجسد رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء الإنسان المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة بين المدن والقرى.

وأوضح نصار، في تصريح صحفي له اليوم أن المبادرة تعد نموذجًا فريدًا للتنمية الشاملة، حيث تستهدف تحسين مستوى المعيشة والخدمات والبنية التحتية في القرى المصرية، بما يشمل الصحة والتعليم والإسكان والطرق والمياه والصرف والتمكين الاقتصادي، مؤكدًا أن هذا المشروع الوطني العملاق يعكس إرادة سياسية واعية وضعت المواطن المصري في قلب أولويات الدولة.


وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إشادة رئيس الوزراء خلال كلمته بمؤتمر المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) تعكس اعتزاز الدولة المصرية بمسار الإصلاح والحوكمة ومكافحة الفساد، وهو ما يتكامل مع أهداف مبادرة "حياة كريمة" في تحقيق الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد العامة.

وأكد النائب  أن، تولي مصر رئاسة منظمة الإنتوساي لثلاث سنوات يمثل اعترافًا دوليًا بدور الدولة في تعزيز النزاهة والرقابة المالية، مشددًا على أن قيادة مصر لهذه المنظمة تعكس ثقة المجتمع الدولي في خبرة مؤسساتها الرقابية وقدرتها على قيادة العمل الدولي المشترك في هذا المجال.

واختتم النائب مجاهد نصار، مؤكدًا أن مبادرة حياة كريمة ستظل عنوانًا لعهد الرئيس السيسي، الذي نجح في تحويل التنمية من شعارات إلى واقع ملموس يعيشه المواطن في كل قرية ونجع، مشيرًا إلى أن المشروع أصبح رمزًا عالميًا للنهضة الريفية وتحقيق الكرامة الإنسانية للمواطن المصري.

مجاهد نصار لجنة الصناعة مجلس النواب مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

حالة الطقس

الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

الذهب

تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث

ترشيحاتنا

سماعات

تفاصيل أحدث سماعة لهواوى العالمية

أودي audi a8

أودي A8 أمام مصير غامض.. هل تنجو من عاصفة الفخامة الكهربائية؟

هافال الجديدة

مواصفات السيارة HAVAL H7 HEV الجديدة

بالصور

سيارات خارقة تتنافس على لقب أسرع سيارة شرطة في العالم

سيارة شرطة
سيارة شرطة
سيارة شرطة

أخبار السيارات| انفجار محركات جنرال موتورز وهوندا أمام القضاء بسبب عيوب التصنيع

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

إلهام عبد البديع أحدث المنضمين لـ السرايا الصفرا.. خاص

إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع

فيديو

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان اللي كبرناه.. فيديو

مدين

أولى أغنيات مدين بصوته "بعد فراقك".. فيديو

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد