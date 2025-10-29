قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كجوك:عملات تذكارية غير متداولة من خام الذهب والفضة توثق معالم المتحف المصري الكبير
خطوة بخطوة.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
الصحة: انخفاض شهري يتجاوز 12 ألف مولود في يناير وفبراير 2025
لمشاركته في حرب غزة.. منع جندي إسرائيلي من دخول بلد أوروبي
السجن 3 سنوات لـ طفل المرور بتهمة ضرب طالب بالمقطم
النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال
تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث
خلافات على أذان الفجر.. تفاصيل اعتداء شاب على مؤذن مسجد بالمحلة| فيديو
البابا لاون الرابع عشر يوجه كلمة إلى رؤساء وممثلي الأديان حول العالم
دور الأسرة والمجتمع في الوقاية من المخدرات يتصدر مؤتمر إطلاق تنفيذ الخطة العربية للوقاية
المنظمة الدولية للهجرة بالسودان: نزوح 33 ألف شخص من الفاشر خلال 72 ساعة
بوتين يقدم الدعم الكامل لتطوير غواصة نووية لنقل الغاز الطبيعي المسال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: المتحف المصري الكبير إنجاز يليق بعظمة مصر وحضارتها

النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن
النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن
عبد الرحمن سرحان

قال النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إن افتتاح المتحف المصري الكبير مطلع نوفمبر المقبل يمثل حدثًا تاريخيًا يعبر عن روح الجمهورية الجديدة، ويجسد قدرة الدولة المصرية على تحويل حضارتها الخالدة إلى قوة ناعمة مؤثرة على الساحة الدولية، مشددًا على أن هذا المشروع العملاق سيكون بمثابة بوابة مصر نحو ريادة عالمية في مجال السياحة الثقافية.

وأكد «حافظ» أن المتحف المصري الكبير يجسد رؤية القيادة السياسية في استثمار التراث المصري الفريد كأحد أهم أدوات التنمية المستدامة، موضحًا أنه يضم أكثر من مائة ألف قطعة أثرية نادرة تُعرض وفق أحدث الوسائل التكنولوجية والتفاعلية، في تجربة غير مسبوقة تربط الماضي بالحاضر وتضع الزائر في قلب التاريخ.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن افتتاح المتحف يأتي في لحظة فارقة من مسيرة الدولة المصرية، بعد نجاحها في تحقيق طفرة حقيقية بقطاع السياحة، حيث تجاوز عدد السائحين 15 مليون زائر العام الماضي مع توقعات بتخطي 17 مليونًا بنهاية 2025، بفضل جهود الدولة ومشروعاتها القومية التي أعادت لمصر مكانتها كوجهة أولى للسياحة في المنطقة.

وأشار النائب أحمد حافظ إلى أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح أثري، بل مشروع وطني شامل يعيد صياغة مفهوم السياحة في مصر، من خلال الدمج بين الجمال المعماري، والرسالة الثقافية، والترويج الحضاري، مؤكداً أن الافتتاح المرتقب سيبعث للعالم رسالة قوية مفادها أن مصر لا تزال حارسة الحضارة ومهد الإنسانية، وصاحبة الريادة في صناعة السلام والتنمية والثقافة.

افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير الجمهورية الجديدة السياحة الثقافية التنمية المستدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

ترامب

بعد العدوان الإسرائيلي .. ترامب يهدّد حماس: سنقضي عليها

من اسمه محمد

هل كل من اسمه محمد لا يدخل النار؟.. الإفتاء: الحديث صحيح

ترشيحاتنا

ارشيفية

250 لفافة هيروين.. تفاصيل معاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 سنة بالقاهرة

ارشيفية

مصرع عجوز وابنتها في تسرب غاز بشقتهما ببولاق الدكرور

المتهمون

عرضوا حياتهم للخطر .. القبض على المشاركين فى حفل زفاف بالقليوبية

بالصور

طاجن البطاطا بالمكسرات.. حلوى شتوية تجمع بين الدفء والمذاق الملوكي

طريقة طاجن البطاطا بالمكسرات
طريقة طاجن البطاطا بالمكسرات
طريقة طاجن البطاطا بالمكسرات

تويوتا كورولا كونسبت .. عودة الأسطورة الأكثر مبيعًا بثوب جديد

كورولا كونسبت
كورولا كونسبت
كورولا كونسبت

سهلة التنفيذ.. طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

علامات نقص فيتامين D عند الأطفال وكيف يمكن للأم علاجه بذكاء غذائي دون أدوية

علامات نقص فيتامين D عند الأطفال
علامات نقص فيتامين D عند الأطفال
علامات نقص فيتامين D عند الأطفال

فيديو

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد