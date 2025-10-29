برلماني: المتحف المصري الكبير إنجاز يليق بعظمة مصر وحضارتها

قال النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إن افتتاح المتحف المصري الكبير مطلع نوفمبر المقبل يمثل حدثًا تاريخيًا يعبر عن روح الجمهورية الجديدة، ويجسد قدرة الدولة المصرية على تحويل حضارتها الخالدة إلى قوة ناعمة مؤثرة على الساحة الدولية، مشددًا على أن هذا المشروع العملاق سيكون بمثابة بوابة مصر نحو ريادة عالمية في مجال السياحة الثقافية.

وأكد «حافظ» أن المتحف المصري الكبير يجسد رؤية القيادة السياسية في استثمار التراث المصري الفريد كأحد أهم أدوات التنمية المستدامة، موضحًا أنه يضم أكثر من مائة ألف قطعة أثرية نادرة تُعرض وفق أحدث الوسائل التكنولوجية والتفاعلية، في تجربة غير مسبوقة تربط الماضي بالحاضر وتضع الزائر في قلب التاريخ.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن افتتاح المتحف يأتي في لحظة فارقة من مسيرة الدولة المصرية، بعد نجاحها في تحقيق طفرة حقيقية بقطاع السياحة، حيث تجاوز عدد السائحين 15 مليون زائر العام الماضي مع توقعات بتخطي 17 مليونًا بنهاية 2025، بفضل جهود الدولة ومشروعاتها القومية التي أعادت لمصر مكانتها كوجهة أولى للسياحة في المنطقة.

وأشار النائب أحمد حافظ إلى أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح أثري، بل مشروع وطني شامل يعيد صياغة مفهوم السياحة في مصر، من خلال الدمج بين الجمال المعماري، والرسالة الثقافية، والترويج الحضاري، مؤكداً أن الافتتاح المرتقب سيبعث للعالم رسالة قوية مفادها أن مصر لا تزال حارسة الحضارة ومهد الإنسانية، وصاحبة الريادة في صناعة السلام والتنمية والثقافة.