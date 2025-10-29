منسقة العرض بالمتحف المصري الكبير: نفخر بالانتماء لهذا الصرح العالمي

قالت المهندسة وفاء عطا، منسقة العرض المتحفي في المتحف المصري الكبير، إن جميع العاملين في المشروع يشعرون بفخر كبير لانتمائهم لهذا الصرح العالمي الفريد، معتبرة كل مشاركة في بناء المتحف رحلة مهنية وإنسانية لا تُنسى.

وأضافت خلال استضافتها في برنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، أن كثيرًا من العاملين يشاركون صور مراحل البناء الأولى على صفحاتهم الشخصية، مؤكدة: "لدي صورة لي أمام السلم العظيم عندما كان في أولى درجاته، ولم يكتمل بعد.. إنها لحظات تبعث فينا مشاعر جميلة وتعيد إلينا ذكريات سنوات طويلة من العمل المتواصل".

أكبر مشروع ثقافي في تاريخ مصر الحديث

أوضحت عطا أن المشروع ضم أكثر من 5000 شخص من مهندسين وعمال وفنيين، ما جعله من أكبر المشروعات الثقافية والأثرية في تاريخ مصر الحديث. وأضافت: "انضممت إلى المشروع عام 2014، وهناك زملاء بدأوا منذ عام 2013، ومنذ ذلك الوقت ونحن نعيش رحلة مليئة بالحماس والتحدي."

المتحف الأكبر في العالم

أكدت أن المتحف المصري الكبير مشروع فريد عالميًا، سواء من حيث ضخامته المعمارية أو حجم المقتنيات الأثرية التي سيضمها، مشيرة إلى أنه أكبر متحف أثري في العالم، ما يجعله تجربة لا تتكرر كثيرًا في حياة أي مهندس أو متخصص في مجال المتاحف.