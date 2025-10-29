متشوقين.. أيمن يونس يحتفي بافتتاح المتحف المصري الكبير

علّق أيمن يونس، لاعب الزمالك السابق، على احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير.

وكتب يونس عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس":"متشوقين لافتتاح المتحف المصري الكبير.. يا رب يوم يبهر العالم كله."

بعد أكثر من ثلاثة عقود على إعلان فكرته وعشرين عامًا من أعمال البناء المتواصلة، تستعد مصر أخيرًا لافتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل، في حدث يوصف بأنه الحدث الثقافي الأكبر في القرن الحادي والعشرين.

ويعد المتحف، الذي يقع على بعد كيلومترين فقط من أهرامات الجيزة، أكبر متحف أثري في العالم، إذ يجمع تحت سقف واحد أغلب كنوز الحضارة المصرية القديمة، بما في ذلك المجموعة الكاملة لمقتنيات مقبرة الملك توت عنخ آمون التي تعرض لأول مرة مجتمعة أمام الجمهور.

يمتد المتحف على مساحة 90 ألف متر مربع ضمن موقع تبلغ مساحته 50 هكتارًا، أي ما يعادل نحو ستة أضعاف حجم المتحف المصري القديم في ميدان التحرير.