لمشاركته في حرب غزة.. منع جندي إسرائيلي من دخول بلد أوروبي
السجن 3 سنوات لـ طفل المرور بتهمة ضرب طالب بالمقطم
النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال
تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث
خلافات على أذان الفجر.. تفاصيل اعتداء شاب على مؤذن مسجد بالمحلة| فيديو
البابا لاون الرابع عشر يوجه كلمة إلى رؤساء وممثلي الأديان حول العالم
دور الأسرة والمجتمع في الوقاية من المخدرات يتصدر مؤتمر إطلاق تنفيذ الخطة العربية للوقاية
المنظمة الدولية للهجرة بالسودان: نزوح 33 ألف شخص من الفاشر خلال 72 ساعة
بوتين يقدم الدعم الكامل لتطوير غواصة نووية لنقل الغاز الطبيعي المسال
ترامب: الاجتماع مع الرئيس الصيني غدا سيسير بشكل جيد
جنح النقض تؤجل طعن عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي
مهيب عبد الهادي يوجه نصيحة لـ محمد السيد لاعب الزمالك
برلماني: احتفالية المتحف المصري الكبير تجسد رؤية مصر لنهضة سياحية عالمية

عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ. بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف فتحي وزير السياحة والآثار، ومحمد السعدي المشرف العام على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكداً أن هذه التوجيهات تأتي في إطار رؤية الدولة لبناء نهضة حضارية وسياحية متكاملة تعيد لمصر مكانتها المستحقة كوجهة عالمية للثقافة والسياحة والتراث الإنساني.

وأوضح محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن الرئيس السيسي شدد خلال الاجتماع على ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان تنظيم احتفالية تليق بعظمة مصر ومكانتها التاريخية، مشيراً إلى أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر المقبل سيكون حدثاً عالمياً استثنائياً يجسد عمق الحضارة المصرية ويُبرز قدرتها على الإبداع والتنظيم والريادة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن، توجيهات الرئيس تعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية الثقافة والسياحة كقوتين ناعمتين تساهمان في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الصورة الإيجابية لمصر أمام العالم، لافتاً إلى أن الاحتفالية ستكون واجهة حضارية تُبرز الإنجازات التنموية غير المسبوقة التي تحققت خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات، وخاصة القطاع السياحي الذي يشهد طفرة نوعية.

وأضاف نائب بني سويف أن، الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، أطلقت استراتيجية شاملة لتطوير البنية التحتية السياحية والآثرية، شملت افتتاح المتاحف الكبرى مثل متحف الحضارة ومتحف العاصمة الإدارية، إلى جانب مشروعات تطوير المناطق الأثرية في الجيزة والأقصر وسيناء، ما جعل من مصر واحدة من أسرع الوجهات السياحية نمواً في العالم وفقاً للتقارير الدولية.

واختتم النائب احمد محسن، أن المتحف المصري الكبير سيكون رمزاً للنهضة السياحية والثقافية المصرية، حيث يجمع بين الأصالة والحداثة، ويقدم رسالة سلام وتسامح من أرض الحضارات إلى شعوب العالم، مؤكداً أن هذا المشروع يعبر عن عبقرية القيادة السياسية التي تربط بين الماضي العريق والمستقبل الواعد.

المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير حفل افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير 2025 مجلس الشيوخ

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

