برلماني: احتفالية المتحف المصري الكبير تجسد رؤية مصر لنهضة سياحية عالمية

أشاد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ. بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف فتحي وزير السياحة والآثار، ومحمد السعدي المشرف العام على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكداً أن هذه التوجيهات تأتي في إطار رؤية الدولة لبناء نهضة حضارية وسياحية متكاملة تعيد لمصر مكانتها المستحقة كوجهة عالمية للثقافة والسياحة والتراث الإنساني.

وأوضح محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن الرئيس السيسي شدد خلال الاجتماع على ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان تنظيم احتفالية تليق بعظمة مصر ومكانتها التاريخية، مشيراً إلى أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر المقبل سيكون حدثاً عالمياً استثنائياً يجسد عمق الحضارة المصرية ويُبرز قدرتها على الإبداع والتنظيم والريادة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن، توجيهات الرئيس تعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية الثقافة والسياحة كقوتين ناعمتين تساهمان في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الصورة الإيجابية لمصر أمام العالم، لافتاً إلى أن الاحتفالية ستكون واجهة حضارية تُبرز الإنجازات التنموية غير المسبوقة التي تحققت خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات، وخاصة القطاع السياحي الذي يشهد طفرة نوعية.

وأضاف نائب بني سويف أن، الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، أطلقت استراتيجية شاملة لتطوير البنية التحتية السياحية والآثرية، شملت افتتاح المتاحف الكبرى مثل متحف الحضارة ومتحف العاصمة الإدارية، إلى جانب مشروعات تطوير المناطق الأثرية في الجيزة والأقصر وسيناء، ما جعل من مصر واحدة من أسرع الوجهات السياحية نمواً في العالم وفقاً للتقارير الدولية.

واختتم النائب احمد محسن، أن المتحف المصري الكبير سيكون رمزاً للنهضة السياحية والثقافية المصرية، حيث يجمع بين الأصالة والحداثة، ويقدم رسالة سلام وتسامح من أرض الحضارات إلى شعوب العالم، مؤكداً أن هذا المشروع يعبر عن عبقرية القيادة السياسية التي تربط بين الماضي العريق والمستقبل الواعد.