استمرار اختبارات المرحلة الثانية بمشروع تنمية المواهب "FIFA TDS"

أقيمت أمس الثلاثاء اختبارات اليوم الثاني بالمرحلة الثانية لمشروع تنمية المواهب "Talent Development Schemes" بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم.

واستضاف ملعب "سينزو" بمحافظة البحر الأحمر اختبارات اليوم الثاني للمرحلة الثانية، بعدما أقيمت اختبارات اليوم الأول بالأقصر، وضمت محافظات سوهاج، قنا وأسوان.

وتواجد بالاختبارات أحمد الجوهري مدير المشروع وعاطف عطية المنسق العام، وهاري فارلي مكتشف المواهب بالاتحاد الدولي "FIFA".

ويهدف مشروع "TDS" إلى اكتشاف الموهوبين بالمرحلة السنية "مواليد 2011" ورعايتهم فنيًا، صحيًا وبدنيًا برعاية الاتحاد المصري لكرة القدم، بإشراف علاء نبيل المدير الفني للاتحاد.