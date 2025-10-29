نجاة عبد الرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة وصوت حضارة لا تنطفئ

لم تولد مصر مع التاريخ، بل كان التاريخ هو الذي وُلد من مصر. هناك عند ضفة النيل، حيث انحنى الزمن ليشرب من ماء الحضارة الأولى، قامت أمة قدّمت للوجود فكرة الدولة والقانون والفن والدين، وبنت للخلود حجارة تتحدّى الفناء. مصر لم تكن سيدة العالم فحسب، بل كانت فجر الوعي الإنساني كله، وبداية الحكاية التي تروي كيف صار الإنسان إنساناً، كلما بحثنا عن أصل الحضارة وجدنا مصر في بدايته، وكأنها شعلة الوجود الأولى، ونبض أول الكون.

في زمنٍ يزداد فيه العالم سرعةً ونسياناً، يأتي المتحف المصري الكبير ليعيد ترتيب الذاكرة، وليقول إن هذه الأرض ما زالت الحارسة الأمينة لإرث الإنسانية. المتحف ليس بناءً فخماً على أطراف الجيزة فحسب، بل بيان حضاري يؤكّد أن مصر لا تتخلى عن دورها ولا تتنازل عن مكانتها باعتبارها أم الدنيا وأم البشر. كل قاعة فيه ليست مجرد عرض أثري، بل صفحة من سجل الخلود، تُقرأ بعيون مبهورة أمام عبقرية أجدادٍ صاغوا معنى الحياة.

تحتضن أروقته كنوزاً تفيض فخراً. توت عنخ آمون يطل للمرة الأولى مكتمل الجلال بحُلله الذهبية وأسرار مقبرته التي حيّرت الدنيا. رمسيس الثاني يقف شامخاً بملامح القوة التي أخضعت الممالك وأبهرت المؤرخين. حولهم تماثيل ومقتنيات لا تُعد، تحكي عن فنون نضجت قبل أن يتعلم العالم كيف يمسك بالإزميل والفرشاة.

تتداخل في المتحف المصري الكبير روح الماضي وطموح المستقبل. التكنولوجيا الحديثة تصافح الحجارة القديمة من دون أن تمحو أصالتها، وعيون أطفال المدارس المندهشة تتجاور مع خطوات العلماء الباحثين عن أسرار مكنونة في بردية أو نقش. إنه ليس مجرد مكان للعرض، بل مختبر لإحياء الذاكرة، ومدرسة تُعلّم احترام الجذور، ورسالة تقول إن الأمم العظيمة لا تبدأ من جديد، لأنها لا تسقط من الأساس.

المتحف المصري الكبير هو وعد لمستقبلٍ يليق بتاريخٍ لا يموت. حين يدخل الزائر بواباته الواسعة، يشعر كما لو أن الزمان يفتح ذراعيه، وينحني احتراماً لأصحاب أول حضارة وأول دولة وأول فكر ومعمار في مجرى الإنسانية. هنا يتأكد كل من يرى ويسمع ويتأمل، أن مصر ليست صفحة في كتاب. مصر هي الكتاب كله، أول السطر، وأول الكون، وذاكرة العالم التي لا تُطوى.

أشهر متاحف العالم تتباهى بمقتنيات مصرية تتصدّر القاعات وتدرّ الملايين من الزوار. المتحف البريطاني يعرض حجر رشيد الذي كشف سر اللغة القديمة، واللوفر يحتضن تمثال الكاتب الجالس ونفائس من تراب الجيزة، والمتروبوليتان في نيويورك يفخر بمقبرة كاملة من العصر المتأخر. غير أن تلك الروائع، مهما بلغت قيمتها، تعيش في غربة طوعية، مفصولة عن سياقها الروحي والجغرافي.

المتحف المصري الكبير وحده يجعل الأثر في بيته الأم، بين أحفاد من صنعوه. التاريخ هنا لا يُستعار، بل يعود إلى حضن أمه. العالم كله يملك ذكريات عن مصر، لكن مصر وحدها تملك الذاكرة الكاملة. هذه المقارنة ليست تباهياً فارغاً، بل نقاش حضاري يعيد تعريف الملكية الثقافية. لمن ينتمي التاريخ؟ إلى من صنعه أم إلى من احتفظ به؟ المتحف المصري الكبير يقدم الإجابة بالفعل: تاريخ الحضارة يجب أن يعيش في قلب حضارته.

لم يعد الأثر قطعة جامدة للفرجة، بل أداة سياسية ناعمة تتقدّم بها الأمم صفوف العالم. مصر تضع في هذا المتحف أوراقاً ثقيلة على طاولة التأثير العالمي. كل زائر يخرج منه ليس فقط مدهوشاً من تمثال أو بردية، وإنما مؤمناً بمصر كقوة معرفية وإنسانية. القوة الناعمة التي تنطلق من هنا تشمل: • دفع السياحة الثقافية إلى قمة العالم

* دعم الاقتصاد الوطني بمصدر دائم للدخل

* تعزيز احترام الهوية المصرية داخل المجتمع

* بث وعي عالمي بدور مصر في كتابة تاريخ الإنسانية

* استعادة مكانتها كمرجع حضاري أول

الهوية حين تُعرض أمام العالم بمثل هذه الفخامة تتحول من مجرد شعور داخلي إلى شهادة دولية معتمدة بأن مصر ما زالت الحارسة الأولى لبوابة الحضارة. المتاحف لا تُبنى للجداريات وحدها. تُبنى لتربية الأذهان. المتحف المصري الكبير ينقل رسالة تربوية شديدة الأثر تقول لأطفال مصر: أنتم ورثة من بنى الأهرام. أنتم استمرار لمن كتب أول حرف. هذا الوعي كفيل بأن يغيّر حاضر الأمة ومستقبلها.

إضافة قاعات تعليمية، وورش للأطفال، ومراكز ترميم وتوثيق، كلها تجعل من المتحف مؤسسة تنمو مع الإنسان وتحفّزه ليصبح صانع إنجاز لا مجرد متفرج على إنجازات الأسلاف. هناك دول تبحث عن جذور، ودول تبحث عن أمجاد، ودول تبحث عن فرصة لتُرى. مصر ليست واحدة من هؤلاء. مصر تُرى حتى حين تغيب. تُذكر حتى حين يصمت الإعلام. تُحترم حتى حين تختلف السياسات. لأنها صاحبة أول حضارة سطّرت العقل على جدران الزمن.

المتحف المصري الكبير ليس تتويجاً لما كان، بل مقدمة لما سيكون. هو مشروع وطني يؤكد أن مصر لن تنحني في أي زمن، وأنها قادرة على أن تستعيد مكانها الأول متى أرادت. كل حجر فيه يرفع صوتاً واحداً: هذه مصر… أم الدنيا… سيدة العالم… أول الكون.

من يقف داخل المتحف المصري الكبير يدرك أن الحضارة ليست ذكرى. الحضارة قوة فاعلة تُعيد تشكيل الوعي. مصر لا تعرض تاريخاً منتهياً، بل تعرض وعداً متجدداً بأن إرثها سيظل منارة للإنسانية. هنا، في حضن الجيزة، يقف التاريخ بكل عظمته ويشهد أن مصر باقية، وأن ذاكرة الكون تبدأ من نقطة واحدة اسمها: مصر.

يملك المتحف المصري الكبير بعداً اقتصادياً وسياحياً يتجاوز فكرة زيارة تقليدية لعرض الآثار، لأنه سيصبح بوابة دخل استراتيجية تُعيد تشكيل موقع مصر على خريطة الاستثمار العالمي. كل سائح يدخل القاعات الواسعة يحرّك عجلة اقتصادية ضخمة في محيط الجيزة كله، من مطاعم وفنادق وشركات نقل ومتاجر للحرف التقليدية ومراكز خدمية تعتمد في حياتها على الحركة السياحية القادمة من كل قارات العالم. وحين تتحدث لغة الاقتصاد بلسان الحضارة، تتحول كل قطعة أثر إلى مصدر رزق، وكل تمثال إلى فرصة عمل، وكل حجر إلى نبض حياة يعيد توزيع الثروة داخل المجتمع.

العالم اليوم يصنع اقتصاداً جديداً قائماً على الهوية والتراث والإبهار الثقافي. المتاحف الكبرى في أوروبا وأمريكا تجني مليارات سنوياً من جذور ليست جذورها. بينما مصر في المتحف المصري الكبير تستعيد استحقاقاً أصيلاً: أن تكون الحضارة ملكاً لأصحابها، وأن تكون الفوائد المالية والثقافية والسياسية شاهداً على قدرة المصريين على تحويل الذاكرة إلى مستقبل، وتاريخ الأجداد إلى رخاء للأحفاد.

وإذا كان الزائر الأجنبي يأتي مرة ليُعجب، فالمصري يأتي مراراً ليزداد فهماً وثقةً بنفسه. هنا تظهر قيمة المتحف التعليمية والثقافية للأجيال الجديدة، التي تحتاج إلى رؤية مجسّدة لهويتها أمام أعينها، لا مجرد قراءة دروس في الكتب. الطفل حين يرى مومياء ملك مصري، سيتعلم أن المصري لم يكن تابعاً لغيره، بل قائداً للكون. المراهق حين يقرأ النقوش سيكتشف أن قوانين العدالة بدأت من هنا. الطالب الجامعي حين يقف أمام مركب الشمس سيدرك أن العلم والمعرفة لم يكونا يوماً مستوردين من الخارج.

المتحف المصري الكبير مدرسة مفتوحة بحجم العالم. هنا يتعلم الطفل احترام تاريخه. يتعلم الشاب أنه ينتمي إلى حضارة صنعت أول الكون في المعرفة والكتابة والروح. يتعلم الجميع أن الإنسان المصري لا ينسى جذوره مهما تغيّر العالم من حوله. حين يرى الجيل الجديد إنجازات أجداده، سيقتنع أن المستحيل فكرة لا مكان لها في عقل المصري.

في زمن يتصارع فيه العالم على السيطرة والهوية، يصبح المتحف المصري الكبير رسالة حضارية حاسمة. العالم غارق في صراعات سياسية وفكرية تهدد معنى الإنسان ذاته. المعرفة أصبحت افتراضية، تُختزل في شاشات صغيرة. الإنسان بات مهدداً بالانفصال عن جذوره والذوبان وسط ضوضاء رقمية. هنا يأتي المتحف ليعيد الإنسان إلى جوهره الأول… إلى سؤال الوجود… إلى أصل الحكاية.

إنه ليس مجرد رحلة بصرية، بل رحلة روحية وفكرية تعيد ترتيب البوصلة. تقول للإنسان: تذكّر من أنت. تذكّر من أين بدأ الكون. تذكّر أن الهوية الحضارية ليست رفاهية، بل ضرورة وجودية في زمن يسعى البعض فيه لطمس التاريخ وإنتاج ثقافات بلا أصل. من يقف أمام آثار مصر يفهم أن الحضارة التي صنعت المعابد والأهرامات والتماثيل العظيمة قادرة اليوم على أن تصنع نهضة جديدة، لأن الروح التي بنت الماضي لا تزال تسري في عروق هذا الشعب.

المتحف المصري الكبير يجمع بين عبقرية القدماء وإبداع الحاضر، ليقول للعالم إن مصر لا تعيش على ذكرى عظيمة فقط، بل تكتب صفحة جديدة من كتاب الخلود. من هذا المكان تخرج رسالة واضحة: نحن هنا منذ فجر الكون… هنا البداية… ومن هنا سيظل النور لا ينطفئ مهما تبدلت الأزمنة.