الصحة: خريطة إلكترونية ذكية تعمل على توثيق مشاريع تمكين المرأة على مدى 10 سنوات
بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية.. بنك كندا يخفض الفائدة مجددا
بدلاء الأهلي أمام بتروجيت في الدوري المصري
السكة الحديد تُعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي من منتصف ليل الغد
مرصد الأزهر: سلطات الاحتلال تواصل تديين التعليم لترسيخ الهوية الصهيونية في الأراضي المحتلة
تعديل في مواعيد مباريات كأس السوبر المصري بالإمارات
القانون يلزم الناخب باختيار العدد المقرر من المرشحين بانتخابات النواب 2025
رئيس غينيا الاستوائية يشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
السفير الفرنسي بالقاهرة يزور مصابي غزة بالعريش ويشيد بشجاعة سيدة فلسطينية
الاتصالات تصدر طوابع تذكارية من خلال البريد المصري للمتحف الكبير
زيزو وبن شرقي وطاهر في هجوم الأهلي أمام بتروجيت بالدوري
نمو الاقتصاد المصري يتسارع ودويتشه بنك يرفع توقعاته إلى 4.6%
سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 29 أكتوبر 2025.. استقرار في البنوك
عبد الفتاح تركي

سعر الدولار الآن .. واصل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 استقراره أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات داخل مختلف البنوك العاملة في السوق المحلية، بحسب آخر تحديثات صادرة عن البنك المركزي المصري، وذلك في وقت يترقب فيه المتعاملون أي تحركات جديدة مرتبطة بالسياسات النقدية المقبلة.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

شهد سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم، استقرارًا ملحوظًا عند مستوى 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار المسجلة خلال تعاملات أمس الثلاثاء، ما يعكس حالة من الثبات النسبي في سوق الصرف الرسمية.

سعر الدولار في مصر


وأكدت مؤشرات التعاملات، أن البنك المركزي المصري يواصل سياسة الحفاظ على استقرار سعر الصرف، في ظل تراجع الضغوط على الاحتياطي الأجنبي، واستمرار تدفقات العملة الصعبة من قنوات متعددة، تشمل “تحويلات المصريين في الخارج، السياحة، قناة السويس”.

سعر الدولار في بنك نكست اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي داخل بنك نكست نحو 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع، دون أي تغير عن المستويات السابقة، ما يعكس استمرار حالة الثبات في الأسعار الرسمية منذ مطلع الأسبوع الجاري.

ويرى محللون أن استقرار العملة الأمريكية في البنوك؛ يعكس التوازن بين العرض والطلب على الدولار في السوق المصرفية، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا لتعزيز موارد النقد الأجنبي.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، استقر سعر صرف الدولار عند 47.26 جنيهًا للشراء، و47.36 جنيهًا للبيع، وهو نفس المستوى المسجل خلال الأيام الماضية.

ويأتي هذا الثبات بعد تحسن ملحوظ في أداء البنوك المحلية التي شهدت زيادة طفيفة في حجم التداولات بالعملة الأجنبية، مدعومة بإجراءات تنظيمية تستهدف الحد من المضاربات وتحقيق استقرار السوق.

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم الأربعاء نحو 47.26 جنيه للشراء و47.36 جنيه للبيع، محافظًا بذلك على استقراره منذ بداية الأسبوع.

10 ملايين جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر، أحد أكبر البنوك الحكومية، نحو 47.26 جنيه للشراء و47.36 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته المعتمد في بنك القاهرة والبنك الأهلي المصري تقريبًا، ما يعكس توحيدًا نسبيًا للأسعار في البنوك الكبرى لضمان استقرار السوق.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

استقر سعر الدولار الأمريكي في بنك الكويت الوطني عند 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع، لتبقى الأسعار ضمن نفس النطاق المتداول منذ أكثر من أسبوع.

سعر الدولار في بنك البركة

أما في بنك البركة، فسجل سعر الدولار نحو 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع، دون أي تغيير يذكر عن تعاملات الأيام السابقة، في ظل استقرار سوق النقد الأجنبي وتراجع الطلب على الدولار النقدي.

وتأتي هذه المؤشرات، ضمن توجه عام نحو ضبط سوق الصرف وتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، بعد نجاح الحكومة في تعزيز مصادر الدخل الدولاري.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات

بلغ سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات اليوم الأربعاء 47.33 جنيه للشراء و47.44 جنيه للبيع، ليكون الأعلى بين البنوك المصرية من حيث سعر البيع، وهو ما يعكس تنوع سياسات التسعير بين المؤسسات المصرفية تبعًا لاحتياجاتها من السيولة الأجنبية.

أسباب استقرار الدولار في السوق المحلية

يرجع استقرار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال الأسابيع الأخيرة إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية، أبرزها التزام البنك المركزي بسياسات نقدية حذرة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار، فضلًا عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي.

كما ساهمت زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر واستقرار سوق الدين المحلي في تخفيف الضغوط على العملة المحلية، إلى جانب تراجع الطلب على الدولار لأغراض استيرادية نتيجة ترشيد الواردات.

الدولار

توقعات الخبراء لحركة الدولار خلال الفترة المقبلة

يرى محللون ماليون أن سعر الدولار في مصر مرشح للاستقرار النسبي خلال الربع الأخير من عام 2025، مع احتمالية تحرك محدود في نطاق ضيق لا يتجاوز عدة قروش، ما لم تشهد الأسواق العالمية تقلبات حادة في أسعار الفائدة أو أسعار الطاقة.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن استمرار البنك المركزي في إدارة مرنة لسوق الصرف، مع تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، سيسهم في تثبيت الأسعار ودعم الجنيه المصري أمام الدولار.

سعر الدولار اليوم سعر الدولار في مصر أسعار الدولار في البنوك البنك المركزي المصري سعر الدولار الآن الدولار مقابل الجنيه أسعار العملات اليوم استقرار الدولار سعر الدولار بنك مصر الدولار بنك القاهرة سعر الدولار اليوم الأربعاء

