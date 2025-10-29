"جولدمان ساكس" يتوقع ارتفاع الين إلى 100 مقابل الدولار خلال العقد المقبل

توقع استراتيجيون لدى "جولدمان ساكس" أن ترتفع العملة اليابانية إلى نحو 100 ين مقابل الدولار خلال العقد المقبل، مع التدرّج في تطبيع السياسة النقدية، في تحول محتمل لاتجاه هبوط استمر لسنوات.

كتب الاستراتيجيون، ومن بينهم كاماكشيا تريفيدي، في مذكرة بحثية يوم الاثنين، أن هذا التوقع "أقل تطرفاً مما قد يبدو للوهلة الأولى"، مشيرين إلى انتهاء العمل بأدوات التيسير النقدي الشديد مثل التحكم في منحنى العائد.

الين ظل ضعيفاً هيكلياً منذ 2016

ظل الين ضعيفاً بشكل هيكلي منذ تبني بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة السلبية في 2016، وهي آخر مرة لامس فيها سعر صرف الدولار مستوى 100 ين تقريباً.

ضعف الين حفّز خروج رؤوس الأموال وانتشار تجارة الفائدة، وفي الوقت نفسه دعم صادرات اليابان وساهم في صعود الأسهم المحلية، وجرى تداول مؤشري "نيكاي 225" و"توبكس" قرب مستويات قياسية.

الين يعود إلى قيمته العادلة

أشار فريق "غولدمان" إلى أن الين يميل تاريخياً للعودة إلى قيمته العادلة بمرور الوقت، حتى لو ابتعد عن هذه القيمة لفترة طويلة بسبب عوامل اقتصادية أو سياسية.

وقد برز ذلك ما بين 2020 ومطلع 2021 حين تعززت العملة وسط تجنب المخاطر عالمياً وانخفاض عوائد السندات الأميركية، قبل أن تعود للضعف لاحقاً.