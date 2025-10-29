صدمة.. برشلونة يعلن إصابة بيدري ومدة غيابه

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء أن نجمه بيدري يعاني من غصابة تمزق في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر.

وكتب برشلونة عبر حسابه بمنصة “إكس”: “بيدري يُعاني من تمزق في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر".

وأضاف: "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة”.

وتعرض اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا للطرد في الكلاسيكو الأخير أمام ريال مدريد الذي انتهى بفوز الملكي 2-1، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ويغيب بيدري عن مباراة الفريق القادمة في الدوري ضد إلتشي يوم الأحد المقبل بسبب الإيقاف.

كما كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن اللاعب لن يكون متاحًا حتى نهاية فترة التوقف الدولي المقبلة، المقررة يومي 15 و16 نوفمبر، بالإضافة إلى الثلاثاء 18 نوفمبر.

ويستعد برشلونة لمواجهة كلوب بروج البلجيكي يوم 5 نوفمبر في دوري أبطال أوروبا، قبل العودة لمنافسات الليغا بمواجهة سيلتا فيجو على ملعب بالايدوس يوم 9 نوفمبر.