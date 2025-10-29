نابولي يعلن خضوع دي بروين لعملية جراحية ناجحة

أعلن نادي نابولي الإيطالي، اليوم الأربعاء، خضوع نجمه البلجيكي كيفين دي بروين، لعملية جراحية ناجحة.

وقال النادي في بيان: “كما كان مُخططًا له، خضع كيفن دي بروين لعملية جراحية اليوم، الأربعاء، في أنتويرب، بعد إصابته بتمزق شديد في العضلة ذات الرأسين الفخذية في الفخذ اليمنى”.

وأضاف: “سارت العملية بنجاح، وسيبدأ دي بروين، الذي عاونه خلال العملية رئيس الجهاز الطبي لنابولي، الدكتور رافاييل كانونيكو، المرحلة الأولى من إعادة التأهيل بعد الجراحة في بلجيكا”.

مدة غياب دي بروين

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية، فإن دي بروين سيبتعد عن الملاعب لمدة تتراوح بين 3 و4 أشهر، عقب إصابته بتمزق حاد من الدرجة العالية في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن.

وكان اللاعب قد اضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 37 من المباراة التي انتهت بفوز فريقه نابولي على إنتر ميلان بنتيجة 3-1 يوم السبت الماضي، وذلك بعد تسجيله الهدف الأول من ركلة جزاء.