تعرف على مواجهات نصف نهائي دوري المرتبط للسيدات

حسمت فرق الأهلي وسبورتنج وسموحة والجزيرة تأهلها إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري المرتبط لكرة السلة للسيدات لموسم 2025-2026، عقب إسدال الستار على منافسات دور الثمانية.

وتأهل الأهلي على حساب هليوبوليس بالفوز عليه ذهابًا وإيابًا في منافسات السيدات والمرتبط تحت 18 عامًا، فيما صعد سبورتنج بعد تفوقه على مصر للتأمين. كما عبر سموحة من خلال بوابة نيوجيزة، بينما اجتاز الجزيرة عقبة الصيد، ليلتحق بركب المتأهلين إلى المربع الذهبي.

وبذلك، يلتقي الأهلي مع سموحة، فيما يواجه سبورتنج فريق الجزيرة في الدور نصف النهائي لدوري المرتبط للسيدات، وذلك بنظام الذهاب والإياب بين فريقي السيدات والناشئات تحت 18 عامًا.

يذكر أن بطولة دوري المرتبط ستُحدد من خلالها مواجهات الدور التمهيدي لدوري السوبر المؤهل للدوري الأفريقي، وذلك بناءً على ترتيب الفرق المشاركة.

وتُذاع مباريات دوري المرتبط مباشرةً وحصريًا عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب