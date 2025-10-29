قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاحتلال الإسرائيلي يمنع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين
المتحف المصري الكبير.. مصر تعيد رسم خريطة السياحة العالمية
سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم الأربعاء
إحالة البلوجر محمد خالد "مداهم" في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام
الحكومة السودانية تدعو إلى تصنيف ميليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية
الفاو تكشف لـ"صدى البلد" حقيقة تفشي المجاعة في الفاشر ودارفور بالسودان
إيران تدعو إلى محاسبة ترامب على تصريحاته ضدها
البابا لاوُن الرابع عشر: السلام وحده مقدس والحرب جريمة ضد الله والإنسان
أحمد السيد: زيزو أفضل من تريزيجيه.. وجراديشار ليس على مستوى الأهلي
استقبال بارد من ترامب لرئيس وزراء كندا .. فما السبب؟
صلاح بديلا .. تشكيل ليفربول المتوقع ضد كريستال بالاس في كأس كاراباو
حبس ميدو شهرا وتغريمه 20 ألف جنيه وتعويض 10 آلاف بتهمة السب والقذف
عمر هشام: الشراكة مع اون سبورت والمتحدة للرياضة تعظم من فرص الترويج للسياحة المصرية عبر بوابة الجولف

أكد عمر هشام طلعت، رئيس اتحاد الجولف، أن عودة بطولة مصر الدولية المفتوحة للمحترفين بعد توقف دام 15 عاما متواصلة يمثل لحظة فارقة فى تاريخ الجولف المصرى الحديث من خلال الحفاظ على اقدم بطولة جولف للمحترفين فى الشرق الاوسط وواحدة من اعرق البطولات فى العالم. 

وتمثل تلك البطولة البالغ عمرها 104 عاما جزءا اساسيا من تاريخ الرياضة المصرية. وانطلقت اليوم الاربعاء منافسات بطولة مصر الدولية المفتوحة للمحترفين نسخة 2025 بنادى جولف مدينتى وتستمر حتى يوم السبت المقبل بمشاركة غير مسبوقة 35 دولة من مختلف انحاء العالم يمثلهم ما يقرب من 115 لاعبا . 

وأشار عمر هشام قائلا، أن تلك البطولة تأتي ضمن سلسلة بطولات دولية قام الاتحاد بتنظيمها حتى الان، بدأت بالبطولة العريقة مصر الدولية للهواة فى ملعب جولف دريم لاند ثم بطولة مصر الدولية للناشئين والسيدات فى ملعب جولف نيو جيزة وحاليا بطولة مصر الدولية المفتوحة للمحترفين والاسبوع المقبل ستقام اول نسخة من سلسلة جولات جولف مصر  بنادى جولف السخنة، وهى بطولة البحر الاحمر الدولية للمحترفين . وسبق تلك البطولات استضافة البطولة العربية للناشئين والسيدات ليسجل تنظيم خمس بطولات كبرى ما بين إقليمية ودولية قبل انتهاء السنة الاولى منذ توليه المسئولية نهاية نوفمبر الماضى.

قال رئيس اتحاد الجولف ان مجلس الإدارة كان حريصا على اقامة تلك البطولات فى ملاعب مختلفة بهدف الترويج لسياحة الجولف المصرية والتأكيد على وجود تنوع فى الملاعب المصرية وتوافر الإمكانيات لتنظيم واستضافة كبريات البطولات الدولية والعالمية. 

وأوضح عمر هشام أن الفترة الحالية تشهد توسعا كبيرا في الشراكات مع الكيانات الكبرى فى مختلف القطاعات وبالأخص الإعلامية، حيث تم التعاون مع شبكة قنوات «أون سبورت» برعاية شركة المتحدة للرياضة،  ويستهدف هذا التعاون تعظيم فرص الترويج للسياحة فى مصر عامة عبر بوابة الجولف  وذلك من خلال البث المباشر لتلك البطولات الكبرى و الذى يبرز الملاعب المتعددة للجولف فى مصر ويقدم للمشاهدين المقاصد السياحية المختلفة فى بلدنا وتوافر امكانياتنا وقدرتنا على الإبهار ، وهو ما يرسخ من مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة تقدم للوافدين من الخارج برامجا متنوعة قد لا يجد لها مثيلا فى بلدان اخرى ،حيث يستمتع فى مصر بالجولف والتاريخ والعراقة وكافة انواع السياحة الثقافية والترفيهية وسياحة الشواطئ وخلافه.

واكد رئيس اتحاد الجولف ان الاهتمام بالجانب الاعلامى يأتي ضمن استراتيجية مجلس الإدارة لنشر اللعبة والترويج لها وكان هناك حرص شديد على نقل الفاعليات الأخيرة من خلال البث المباشر عبر منصات رقمية متنوعة لتحقيق رواجا داخليا و خارجيا وهو ما تحقق بالفعل حيث قاربت المشاهدات فى غضون اسبوعين فقط على المليون مشاهدة ما يؤكد ان رياضة الجولف باتت محط الانظار وبات لها اهتماما جماهيريا وإعلاميا من خارج مجمتع اللعبة .

وأضاف عمر هشام طلعت قائلا ان اهتمام الاتحاد بالجانب الترويجى يسير جنبا الى جنب وبالتوازى مع الجانب الرياضى والاهتمام بتطوير لاعبينا وتنمية قدراتهم والوصول بهم إلى العالمية ومع زيادة عدد البطولات الدولية والعالمية فى مصر ستتاح لهم فرص مضاعفة من الاحتكاك القوى باللاعبين المحترفين الاجانب وتلقائيا سيرتفع سقف الطموح ايضا للوصول إلى تلك المستويات المتميزة خاصة وان الاتحاد يركز على إتاحة فرص المشاركة لكل الفئات سواء المنتخب الوطنى وله الأولوية بالطبع والمحترفين وايضا الناشئين المتميزين والنسخة الحالية من بطولة مصر الدولية المفتوحة. 

يشارك في البطولة 3 لاعبين من بين 10 مصريين هم من دون 18 عاما على الدين سلامة وعبد الرحمن الدفراوى وعمر يسرى وما كان هذا الثلاثي سيجد الفرصة فى تلك المشاركة لولا انها مقامة فى مصر .

