«الصحة العالمية» تشكر الفرعون.. ماذا قال محمد صلاح عن لقاح كورونا؟

في ظل تفشي سلالة كورونا الجديدة وظهور متحور أوميكرون، أصبح لقاح كورونا هو الأهم على مستوى العالم، الذي يقلل من مخاطر الفيروس التاجي ومضاعفاته، ومع توافر عدة أنواع من لقاحات كورونا، بات الأمر سهلاً على المواطنين لتلقي اللقاح في أماكن مختلفة، لتفادي كوارث فيروس كورونا وسلالاته .

النجم المصري لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح تحدث في تصريحاته الأخيرة عن لقاح فيروس كورونا ومدى أهميته وأعلن أنه تلقى اللقاح، وبالطبع دوماً ما يصبح حديث صلاح عن مثل تلك الأمور يكون حافزاً لمحبيه على مستوى العالم وتشجيعاً لهم والاقتداء به وسماع وجهة نظره، ومن هذا المنطق أعلن صلاح حصوله على اللقاح ليكون تصريحه بمثابة تشجيع للجميع على أخذ لقاح كورونا وعدم الخوف منه كما هو شائع .

محمد صلاح دافع عن لقاحات كورونا ليطمئن الناس عن فعالية اللقاح، وأعرب عن رأيه في اللقاحات وأكد أن هناك العديد من الدراسات التي أجريت على تلك اللقاحات قبل إنتاجها بفترة طويلة، وأنه لم يخشى الحصول على جرعة لقاح كورونا ولم يستمع لمخاوف البعض من اللقاح .

قال محمد صلاح في تصريحاته الأخيرة :" لو قلت إن هذا اللقاح خاطئ سأكون مثل أي شخص في الشارع يوجهني في كيفية لعب كرة القدم، الأطباء أشاروا إلى ضرورة تلقي اللقاح وكذلك منظمة الصحة العالمية، لذلك يجب أن نتبع كلامهم، هذا رأيي".

منظمة الصحة تشكر محمد صلاح

وبعد تصريحات محمد صلاح عن لقاح كورونا، توجهت منظمة الصحة العالمية بشكر خاص للفرعون المصري ، واعتبرته نموذجاً إيجابياً لتشجيع المواطنين على تلقي اللقاح بشكل آمن باعتباره لاعب كرة قدم شهير وله قاعدة جماهيرية عالمية عريضة .

ونشر المدير العالم لمنظمة الصحة العالمية تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال فيها: " شكرًا محمد صلاح على دعمك، اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تساعد في إنقاذ الأرواح، ونأمل أن يتعاون العالم معًا لتطعيم الأفراد الأكثر عرضة للخطر في كل مكان".

أفضل لاعب في إفريقيا 2021

أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، تتويج النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2021.

وذكر الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، عبر موقعه الرسمي، أنه تم اختيار محمد صلاح كأفضل لاعب في قارة إفريقيا عن عام 2021.