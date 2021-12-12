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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يعادل رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي

صدى البلد

‎سجل الدولي المصري محمد صلاح، هدف ليفربول الوحيد في شباك أستون فيلا، مساء أمس السبت، على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة 16 للبريميرليج.

‎وجاء هدف صلاح من ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه في الدقيقة (67).

‎وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد ساهم صلاح في 30 هدفًا عبر جميع المسابقات هذا الموسم، حيث خاض 22 مباراة، سجل 21 هدفًا، وصنع 9 أخرى.

‎وأضافت الشبكة، أن صلاح بات ثاني لاعب فقط في تاريخ البريميرليج ينجح في المساهمة بأهداف خلال 14 مباراة متتالية بالمسابقة، بعد جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي.

‎أما شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد أشارت إلى أن صلاح سجل آخر 15 ضربة جزاء له في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ثاني لاعب يسجل هذا العدد من الركلات المتتالية في المسابقة، بعد الهداف الإنجليزي السابق ماتيو لو تيسييه (23 ركلة على التوالي) بين يناير 1994، وأبريل 2000.

‎ويتصدر صلاح، قائمة هدافي البريميرليج هذا الموسم، برصيد 14 هدفًا.
 

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