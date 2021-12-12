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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ألان جريس: كنت على وشك تدريب الفراعنة.. وانتقال صلاح إلى باريس في وجود ميسي ونيمار ومبابي صعب

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد ألان جريس، المدير الفني السابق لمنتخب تونس، أن انتقال محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، صعب للغاية؛ في ظل وجود الثلاثي كيليان مبابي ونيمار وليونيل ميسي.

وتابع جريس في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "محمد صلاح يقدم مستويات رائعة مع ليفربول خلال المواسم الماضية، وهو من أفضل اللاعبين في العالم".

وأضاف: "كنت على وشك تدريب منتخب مصر في 2014، ولكني كنت ملتزم بعقد، وأنا دائما احترم عقودي مع المنتخب الذي أدربه".

وأعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، تتويج النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2021.

وذكر الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، عبر موقعه الرسمي، أنه تم اختيار محمد صلاح كأفضل لاعب في قارة إفريقيا عن عام 2021.

يذكر أن محمد صلاح احتل المركز السابع في ترتيب سباق الكرة الذهبية 2021، بينما توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان بالجائزة للمرة السابعة على التوالي.

ويتصدر محمد صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفا، بفارق 5 أهداف عن جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:


1- محمد صلاح ( ليفربول): 14 هدفا

2- جيمي فاردي ( ليستر سيتي) : 9 أهداف

3- دييجو جوتا ( ليفربول): 8 أهداف

4- برنادو سيلفا ( مانشستر سيتي): 7 أهداف

4- كريستيانو رونالدو ( مانشستر يونايتد): 7 أهداف

4- إيمانويل بونافنتور ( واتفورد): 7 أهداف

4- رافينها ( ليدز يونايتد): 7 أهداف

4- ساديو ماني ( ليفربول): 7 أهداف

5- ويسلون ( نيوكاسل) : 6 أهداف

5- سون هيونج مين ( توتنهام): 6 أهداف

5- ميكائيل أنطونيو ( وست هام): 6 أهداف

5- ماسون ماونت ( تشيلسي) : 6 أهداف

5- نيال موبال ( برايتون) : 6 أهداف

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