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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم … انطلاق فعاليات البطولة الأولى لجامعة الأقصر لكرة القدم الخماسية

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر

تنطلق اليوم السبت فعاليات البطولة الأولى للجامعة لكرة القدم الخماسية للجامعات المصرية، تبدأ بإجراء مراسم القرعة  بساحة ابو الحجاج وسط الأقصر، في تمام الساعة 7 مساء، ويتخللها عروضا فنية وشعبية وفقرة غنائية لفرقة الموسيقى العربية التابعة لقصر ثقافة الأقصر.

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ويقام حفل افتتاح البطولة بالصالة المغطاة في اليوم التالي الموافق الأحد 19 ديسمبر في تمام الساعة 10 صباحا، يتخلله عروض فنية وشعبية ثم تجرى مباراة الافتتاح بين فريقين أحدهما فريق جامعة الأقصر، ثم تقام باقي المباريات تباعا على ملعبي "ايجوث - وطلائع النصر" بالإضافة إلى ملعب الصالة المغطاة.

 

تقام البطولة في الفترة من 18 حتى 23 ديسمبر الجاري، بمشاركة 16 جامعة، وهي (الإسكندرية، طنطا، بورسعيد، عين شمس، المنوفية، السادات، دمياط، الزقازيق، النيل الدولية، الأكاديمية العربية للعلوم بالقاهرة، بني سويف، الوادي الجديد، سوهاج، أسوان، وزارة التعليم العالي"ايجوث")، بالإضافة إلى جامعة الأقصر، وتأتي البطولة تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وبالتعاون مع الإتحاد الرياضي للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي، واتحاد الاتحادات النوعية برئاسة وزير الشباب والرياضة، والاتحاد الرياضى للشركات.

 

التعليم العالي وزير التعليم الأقصر وزارة التعليم العالى رياضة جامعة الاقصر الدكتور خالد عبدالغفار كرة القدم الخماسية

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