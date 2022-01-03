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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجب رفع اليدين عند التكبير لسجدة التلاوة .. علي جمعة يجيب

علي جمعة
علي جمعة

هل يجب رفع اليدين عند التكبير لسجدة التلاوة ؟ .. سؤال ورد الى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عبر صفحته الرسمية .

أجاب المفتي السابق قائلا : لا بأس من رفع اليدين عند التكبير لافتا إلى أن الإمام البخاري أورد في كتابه باب كامل عن التكبير وما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حيث أورد في كل أحاديثه  أنه لم يترك تكبيرة واحدة في أي وضع إلا ورفع يديه الشريفتين ،فيجب أن نتبع سنة النبي في ذلك .

 

هل يجوز سجود التلاوة دون ارتداء الإسدال؟


تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “عند قراءة القرآن تقابلنى سجدة تلاوة فهل يجوز السجود دون ارتداء الإسدال؟”.


وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه لا يجوز السجود للتلاوة بدون ارتداء الإسدال.

 

وأوضح أمين الفتوى أن سجدة التلاوة صلاة يشترط لها ما يشترط للصلاة، من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة.

 

هل يوجد تسليم بعد سجود التلاوة؟

 

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته "هل يوجد تسليم بعد سجود التلاوة؟".

 

وأجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء عن سؤال قائلا: نعم على الشخص إذا سجد للتلاوة أن يجلس من السجود ويسلم.

 

حكم سجود التلاوة


سجود التلاوة عند جمهور الفقهاء سنة ما عدا الأحناف فهو واجب عندهم، وفيما يأتي تفصيلٌ لأقوالهم:
جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية: قالوا إن سجود التلاوة سنةٌ للقارئ والمستمع، وقد استدلوا بذلك الحكم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: «إذا قرأ ابنُ آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويْلَهُ، وفي رواية أبي كُرَيْب: يا ويلي، أُمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فليَ النار. وفي رواية: فَعَصَيْتُ فَلِيَ النَّارُ».

واستدل الحنابلة على حكم سجود التلاوة بدليل عن ابن عمر رضي الله عنهما: «إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء)»]وقال المالكية بذلك أيضًا لقوله تعالى: «وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ» واستدلوا أيضًا بما استدل به الشافعية والحنابلة من أحاديثٍ نبوية كحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما.

الحنفية: اختلف الحنفية مع الجمهور في حكم سجود التلاوة، إذ ذهبوا إلى وجوبه وذلك لوجود الأمر بالسجود في بعض آيات السجود، ولوجود الذمّ على عدم السجود في بعضها الآخر، وكلاهما يقتضي وجوب الحكم

سجود التلاوة حكم سجود التلاوة هل يوجد تسليم بعد سجود التلاوة

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